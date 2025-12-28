Не до отпуска: россияне вдвое чаще сбегают на выходные

Чаще всего путешественники выбирают для трёхдневных поездок Санкт-Петербург, а также Краснодарский и Ставропольский края.

В 2025 году в России зафиксировано значительное увеличение числа коротких путешествий по выходным. Жители страны чаще выбирают поездки в соседние регионы, на природу и в города с богатой историей. Ключевой тенденцией стали именно такие короткие маршруты, отмечает Юрий Вьюшин, директор по развитию отельного рынка в сервисе путешествий Туту.

Москва оказалась самым востребованным направлением для подобных поездок: 18% всех приобретенных билетов на автобусы, самолеты и поезда приходятся на столицу. За ней следуют Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ростовская и Нижегородская области, а также Свердловская область и Ставропольский край. Поездки обычно длятся два дня, однако в Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях путешественники предпочитают оставаться на три дня.

Регионы, где в разы увеличилось число кратковременных визитов, включают Амурскую, Тверскую, Калужскую и Вологодскую области — их посещаемость выросла в пять раз. В Костромской, Тульской и Рязанской областях отмечено четырехкратное увеличение числа туристов. Большая часть путешественников приезжает из Москвы и Санкт-Петербурга.

Средняя стоимость одной такой поездки составляет 21 тысячу рублей. Самыми дорогими становятся выходные в Санкт-Петербурге при путешествии самолетом — 32 тысячи, поездка в Москву самолетом обойдётся в 31 тысячу, на поезде в Краснодарский край — 23 тысячи рублей. Гости часто предпочитают останавливаться у знакомых или в апартаментах, а к месту отдыха добираются на автомобиле.

Особую активность проявляют жители столиц, а также представители молодого поколения. Доля тех, кто относится к поколению Z, выросла до 31%, среди путешественников также много людей из числа «миллениалов» (треть всех поездок). Поколение X составляет четверть, а представители старшего возраста — наименьшую часть.

«Люди не ждут длинный отпуск, а устраивают перезагрузку в ближайшие выходные. Средняя стоимость поездки выходного дня для самостоятельных путешественников в 2025 году составляет 21 тысячу рублей. Дороже всего проводить выходные в Санкт-Петербурге, если добираться туда самолётом, — 32 тысячи рублей. Далее следует поездка в Москву с перелётом — 31 тысяча рублей, в Краснодарский край поездом — 23 тысячи рублей», — пояснил Юрий Вьюшин.

