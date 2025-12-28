Привычный дуэт распался: горячую рыбу и птицу советуют есть без картошки

Врач-диетолог из Петербурга Виктория Гончар поделилась советами по составлению праздничного меню для новогоднего стола. Она обратила внимание на то, что среди самых опасных блюд в этот период оказываются широко распространённые салаты с майонезом. По её словам, покупной соус содержит избыточное количество соли, трансжиров и консервантов, что может негативно сказываться на состоянии сосудов.
Чтобы минимизировать возможный вред, специалист рекомендует заменить майонез более лёгкими вариантами, например, использовать сметану либо греческий йогурт. Гончар также советует проявить осторожность при выборе гарнира к основному горячему блюду. Врач отмечает, что сочетание белка из рыбы, птицы или мяса с картофелем и другими крахмалистыми овощами — не самое полезное, особенно если оно дополняется салатами, копчёностями и мясными закусками.
Сочетание крахмалистых овощей с животным белком относится к числу вредных, особенно если такие блюда подают после салатов, копченостей, мясных нарезок и прочих закусок. На гарнир к горячему лучше выбрать что-то легкое: зеленый салат, запечённые или свежие овощи, — посоветовала врач.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».