От просушки до чистки: как заставить мех служить вечно

Меховое изделие — это не просто одежда, это инвестиция в стиль и тепло, требующая бережного отношения. Чтобы сохранить вещь на десятилетия и поддержать ее безупречный вид, необходим системный уход.
Эксперт моды и дизайнер Ольга Стопычева делится с порталом «Городовой» ключевыми правилами, которые помогут продлить жизнь меховой шубе.
Влажность и запахи: проветривание после выхода
Ключевой этап ухода начинается сразу после того, как шуба была снята. Категорически не рекомендуется убирать изделие сразу в шкаф.
“Дайте ей проветриться при комнатной температуре, чтобы избавиться от влаги и запахов”.
Этот простой шаг позволяет меху восстановить структуру и избежать появления затхлого аромата.
Борьба с намоканием: сушка без вреда
Если мех намок — будь то от внезапного дождя или снега — действовать нужно деликатно. Использование фена или сушка у батареи строго запрещены. Эксперт советует:
“Аккуратно стряхните влагу, повесьте на широкие плечики и сушите вдали от батарей и прямого солнечного света”.
Использование широких плечиков необходимо для поддержания правильной формы изделия.
Хранение: дышащая защита
Правильное сезонное хранение критически важно для сохранения меха. Главный враг — полиэтиленовые пакеты, которые лишают мех доступа к воздуху. Ольга Стопычева настаивает:
“Храните шубу в дышащем чехле (хлопковом или льняном) на жестких плечиках в прохладном, сухом месте”.
Это обеспечивает необходимую вентиляцию и предотвращает пересыхание или, наоборот, слеживание меха.
Защита от внешних факторов: сумка и косметика
Мех чрезвычайно чувствителен к трению и химическому воздействию. Эксперт предупреждает:
“Не носите постоянно сумку на одном плече, чтобы не вытерся мех”.
Постоянное механическое давление в одной точке приводит к истончению волоса. Кроме того, следует избегать прямого контакта меха с парфюмерией и косметикой.
Попадание спиртосодержащих средств или жирных кремов может необратимо испортить структуру волоса.
Профессиональная помощь
Для глубокой очистки, которая неизбежно потребуется со временем, самодеятельность недопустима.
“Для серьезной чистки обращайтесь только в профессиональную химчистку для меха”, — резюмирует дизайнер.
Профессионалы используют специальные растворители и оборудование, которые очищают мездру и сам волос, не нарушая их природных свойств.
