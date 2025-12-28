От просушки до чистки: как заставить мех служить вечно

Как сохранить шубу на десятилетия.

Меховое изделие — это не просто одежда, это инвестиция в стиль и тепло, требующая бережного отношения. Чтобы сохранить вещь на десятилетия и поддержать ее безупречный вид, необходим системный уход.

Эксперт моды и дизайнер Ольга Стопычева делится с порталом «Городовой» ключевыми правилами, которые помогут продлить жизнь меховой шубе.

Влажность и запахи: проветривание после выхода

Ключевой этап ухода начинается сразу после того, как шуба была снята. Категорически не рекомендуется убирать изделие сразу в шкаф.

“Дайте ей проветриться при комнатной температуре, чтобы избавиться от влаги и запахов”.

Этот простой шаг позволяет меху восстановить структуру и избежать появления затхлого аромата.

Борьба с намоканием: сушка без вреда

Если мех намок — будь то от внезапного дождя или снега — действовать нужно деликатно. Использование фена или сушка у батареи строго запрещены. Эксперт советует:

“Аккуратно стряхните влагу, повесьте на широкие плечики и сушите вдали от батарей и прямого солнечного света”.

Использование широких плечиков необходимо для поддержания правильной формы изделия.

Хранение: дышащая защита

Правильное сезонное хранение критически важно для сохранения меха. Главный враг — полиэтиленовые пакеты, которые лишают мех доступа к воздуху. Ольга Стопычева настаивает:

“Храните шубу в дышащем чехле (хлопковом или льняном) на жестких плечиках в прохладном, сухом месте”.

Это обеспечивает необходимую вентиляцию и предотвращает пересыхание или, наоборот, слеживание меха.

Защита от внешних факторов: сумка и косметика

Мех чрезвычайно чувствителен к трению и химическому воздействию. Эксперт предупреждает:

“Не носите постоянно сумку на одном плече, чтобы не вытерся мех”.

Постоянное механическое давление в одной точке приводит к истончению волоса. Кроме того, следует избегать прямого контакта меха с парфюмерией и косметикой.

Попадание спиртосодержащих средств или жирных кремов может необратимо испортить структуру волоса.

Профессиональная помощь

Для глубокой очистки, которая неизбежно потребуется со временем, самодеятельность недопустима.

“Для серьезной чистки обращайтесь только в профессиональную химчистку для меха”, — резюмирует дизайнер.

Профессионалы используют специальные растворители и оборудование, которые очищают мездру и сам волос, не нарушая их природных свойств.

