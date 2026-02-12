Городовой / Город / Памятник Лаврову или дуб блокады: спасут ли дерево на Петроградке
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Блоха-киборг и другие открытия на каждом шагу: настоящая жемчужина недалеко от столицы – этот город перевернет ваше мироощущение Полезное
1 ложка в лейку весной – и крыжовник больше не будет болеть: ягоды вырастут крупнее винограда и слаще меда Полезное
Штрафы за снежный хаос: петербургских коммунальщиков наказали за сугробы на переходах Город
Не на молоке и не на кефире: блинчики на Масленицу готовлю по-другому - румяные и ажурные Полезное
Возрождение исторической бани: Сестрорецк открыл банный комплекс 1898 года после грандиозного ремонта Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Рецепты Сад-огород
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Памятник Лаврову или дуб блокады: спасут ли дерево на Петроградке

Опубликовано: 12 февраля 2026 23:00
 Проверено редакцией
Памятник Лаврову или дуб блокады: спасут ли дерево на Петроградке
Памятник Лаврову или дуб блокады: спасут ли дерево на Петроградке
Городовой ру
Из желудей дуба в блокаду варили кофе.

В Петроградском районе снесут старый дуб из Ораниенбаумского сада, возраст которого превышает 85 лет, а диаметр ствола достигает 92 см. Об этом сообщили в городском комитете по благоустройству.

Жители Петербурга вспоминают, что во время блокады из желудей этого дерева готовили напиток, похожий на кофе, и считают вырубку связанной с планами установить памятник актеру Кириллу Лаврову.

По объяснению специалистов комитета, дуб сильно накренился — угол отклонения от вертикали составил 45 градусов из-за роста, что вызвало подъем корней, а ствол навис над тропинкой, создавая опасность для пешеходов.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
872 дня в аду: в Петербурге открылась уникальная выставка фотографий Бориса Кудоярова
Городская соль реально угрожает зверью: я нашел три признака, что вашему псу скоро будет плохо — не ждите, пока он начнет хромать
В Петербурге бояться нечего, но вот мой хитрый трюк для личного успокоения: если идешь ночью, делай только так, и все будет отлично