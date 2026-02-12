Памятник Лаврову или дуб блокады: спасут ли дерево на Петроградке

Из желудей дуба в блокаду варили кофе.

В Петроградском районе снесут старый дуб из Ораниенбаумского сада, возраст которого превышает 85 лет, а диаметр ствола достигает 92 см. Об этом сообщили в городском комитете по благоустройству.

Жители Петербурга вспоминают, что во время блокады из желудей этого дерева готовили напиток, похожий на кофе, и считают вырубку связанной с планами установить памятник актеру Кириллу Лаврову.

По объяснению специалистов комитета, дуб сильно накренился — угол отклонения от вертикали составил 45 градусов из-за роста, что вызвало подъем корней, а ствол навис над тропинкой, создавая опасность для пешеходов.