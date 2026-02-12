Городовой / Город / Штрафы за снежный хаос: петербургских коммунальщиков наказали за сугробы на переходах
Штрафы за снежный хаос: петербургских коммунальщиков наказали за сугробы на переходах

Опубликовано: 12 февраля 2026 22:00
 Проверено редакцией
Городовой ру
Мировой суд Петербурга привлек к ответственности трех должностных лиц.

В Петербурге наказаны три руководителя СПб ГБУ «Центральное управление региональных дорог и благоустройства» штрафами по 20 тысяч рублей каждый за некачественную очистку снега.

Детали нарушений

Начальник службы комплексной уборки Станислав Журкин позволил 8 января у дома 36 на улице Восстания накопиться сугробу на пешеходном переходе, частично перекрывшему тротуар.

В суде он полностью признал свою вину, объяснил ситуацию погодными условиями и попросил о самом мягком наказании, сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

Его коллега Алексей Следнев, отвечающий за Невский район, 13 января был уличен в нарушении на Хрустальной улице у дома 10: там на «зебре» нашли сугроб шириной свыше двух метров, длиной три метра и высотой метр.

Исполняющий обязанности директора Олег Ващенко 12 января попался на Витебской Сортировочной: напротив дома 20 тротуар засыпало рыхлым снегом глубиной почти 16 см.

Кроме того, само учреждение оштрафовали на 200 тысяч рублей за похожее нарушение на Гороховой улице, где снежный вал мешал пешеходам переходить дорогу. Все решения суда вступили в законную силу.

Автор:
Юлия Аликова
Город
