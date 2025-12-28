Городовой / Город / Туда не советуют идти в одиночку: почему о Воттовааре в Карелии знают и в Петербурге
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Путин и Назарбаев в Кремле: две эпохи за одним столом Город
Неожиданный поворот: в 2025-м самым высокооплачиваемым артистом стал Ваня Дмитриенко Город
Бани, которые поразили Петербург: роскошь, скандалы и золото Венской выставки Город
Консилер из молодильного яблочка: 3 секрета визажистов вернут молодость дряблой коже лица Полезное
В Госдуме уверяют: рыночная ипотека оживёт лишь при ставке ЦБ в 10% Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Лайфхак Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт Полезное

Туда не советуют идти в одиночку: почему о Воттовааре в Карелии знают и в Петербурге

Опубликовано: 28 декабря 2025 11:15
Камни
Туда не советуют идти в одиночку: почему о Воттовааре в Карелии знают и в Петербурге
Городовой ру

Это место называют древним святилищем, геологической аномалией и самой уязвимой горой Севера — и все версии частично правы.

Воттоваара — скальный массив в центре Карелии, высшая точка Западно-Карельской возвышенности. До конца XX века она почти не привлекала внимания: ни дорог, ни поселений, ни туристических маршрутов.

Ситуация изменилась в 1978 году, когда краевед Симонян, разыскивая места боёв партизанского отряда, обратил внимание на странные скопления камней на плато.

Камни, которые не похожи на случайность

На вершине — сотни валунов, многие из которых выглядят так, словно их специально устанавливали: массивные глыбы лежат на "ножках" из меньших камней, образуя сейды. Есть каменные гряды, группы, одиночные валуны в устойчивом, но необычном положении. Самый известный объект — "лестница в небо": цепочка из 13 каменных ступеней, обрывающаяся у скалы.

Где заканчивается наука

В начале 1990-х археологи выдвинули версию о культовом назначении части объектов и связали их с древними саамами. Однако единого научного мнения нет до сих пор.

Ряд исследователей считает, что большинство камней — результат ледниковых процессов и тектонических разломов, а часть "композиций" могла быть создана уже современными посетителями.

Почему место считают опасным

Воттоваара быстро обросла слухами: о сбоях приборов, панических состояниях, запретах для женщин и детей. Подтверждений этому нет, но сама атмосфера плато — выжженный лес, тишина, камень и ветер — действует на психику сильнее любых легенд. Добавим сюда труднодоступность и хрупкую экосистему — и станет ясно, почему гора считается уязвимой.

Что происходит сейчас

С 2011 года Воттоваара — памятник природы, а с 2023 года территория вошла в национальный парк. Это попытка сохранить место, где граница между природой и человеческим воображением до сих пор остаётся размыта.

Автор:
Елизавета Астахова
 Проверено редакцией
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью