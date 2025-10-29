Активисты обрушили лавину обращений на КГИОП из‑за «кладбища-призрака» в Петербурге

Жители Санкт-Петербурга обратились в комитет по охране памятников с просьбой восстановить бывшее Митрофаньевское кладбище.

В Санкт-Петербурге группа граждан обратилась в КГИОП, ответственную за сохранение объектов культурного наследия, с просьбой придать этот статус участку по адресу Митрофаньевское шоссе, 4, 6, 8.

В частности, активисты добиваются признания памятником всей территории бывшего Митрофаньевского кладбища. Обсуждение этой инициативы активно ведётся в городских сообществах жильцов.

Жительница Петербурга Вера Караваева сообщила изданию Neva.Today, что комитет уже признал объектом культурного наследия только часть бывшего некрополя, тогда как другой участок, включающий старую дорогу и участки частной собственности, пока не обладаёт таким статусом. Она пояснила:

«Там есть участок собственности и дорога, на которых раньше были могилы военных и исторических личностей. Перехоронить останки невозможно, поэтому наша задача заключается в признании всей территории памятником»

Общественное объединение «Помним всех поименно» поддерживает эту идею и на своём интернет-сайте утверждает, что опирается на проект мемориального парка, предложенный Рафаэлем Даяновым.

По замыслу участников движения, на всём участке бывшего кладбища появится зелёная зона с сезонными растениями, а также будут воссозданы храмы, существовавшие на этом месте ранее.

Среди них — церкви Святителя Митрофана Воронежского, Сошествия Святого Духа, Спаса Всемилостивого, часовня Александра Крайнева и уцелевший склеп Фрейлины.

Митрофаньевское кладбище основано ещё в 1831 году — тогда для захоронения умерших от эпидемии выделили этот участок. Уже через несколько лет там была воздвигнута деревянная церковь для солдат Измайловского полка.

В первой половине XX века кладбище постепенно теряло своё прямое назначение: новых похорон не проводили уже с 1927 года, позднее в годы войны здесь хранили военных и жертв блокады.

С середины прошлого века территория превратилась в место городской торговли: на месте бывшего некрополя появилась крупнейшая в городе барахолка.

К 2014 году часть участка официально внесли в реестр объектов культурного наследия.

Однако теперь активисты полагают, что решения о сохранении исторической памяти требуют пересмотра и расширения охраняемой территории.

Сегодня по указанному адресу расположено крупное здание, где работают различные предприятия, включая занимающуюся тепличным оборудованием фирму «Тепландия» и компанию «Теплый плинтус».

Несмотря на соседство хозяйственных организаций, сторонники признания участка памятником считают обоснованной необходимость особо охранять всю эту территорию.

Точные причины, побуждающие граждан продолжать многочисленные обращения в комитет, остаются не до конца ясны для посторонних наблюдателей.

Однако не исключено, что с ростом инициатив подобного рода количество подобных заявок лишь увеличится.