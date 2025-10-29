Городовой / Общество / Плацкарт по-новому: РЖД изменили правила покупки постельного белья через интернет
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Почему «СПб»﻿ стало сокращенным названием Санкт-Петербурга при всего двух заглавных буквах Город
Грядёт большое обновление Апраксина двора: два корпуса обновят, появится общий атриум Общество
Почему кассиры в «Пятерочках»﻿ внезапно уходят с места, забывая про очередь из клиентов Общество
Сначала запрещали — теперь разрешают: где подвох в новом законе об отелях Общество
Оказывается, в петербургской «Ласточке» намеренно пропущены некоторые номера сидений Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Продукты питания Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Плацкарт по-новому: РЖД изменили правила покупки постельного белья через интернет

Опубликовано: 29 октября 2025 03:52
Плацкарт по-новому: РЖД изменили правила покупки постельного белья через интернет
Плацкарт по-новому: РЖД изменили правила покупки постельного белья через интернет
Городовой ру

Пассажирам теперь приходит уведомление о возможности приобрести постельное бельё при покупке билетов на плацкартные места через мобильное приложение.

При оформлении билета на плацкартные места через интернет на сайте РЖД теперь нет автоматически установленной отметки о покупке постельного белья — пассажиры могут добавить эту услугу по желанию. Об изменениях РИА Новости сообщили представители «Федеральной пассажирской компании».

Решение связано с исполнением нового законодательства.

С 1 сентября 2025 года в действие вступил федеральный закон №69-ФЗ от 7 апреля 2025 года, который предполагает, что услуга по предоставлению постельного белья будет включена только если пассажир самостоятельно поставит отметку.

Компания уведомляет об этом действии при покупке билета на сайте и в мобильном приложении: для заказа необходимо вручную установить отметку напротив услуги постельного белья.

В противном случае всплывающее уведомление проинформирует пользователя о возможности докупить услугу.

В правилах железнодорожных перевозок (приказ от 5 сентября 2022 года №352) и санитарных нормах указано, что пользоваться матрасом, подушкой и одеялом без приобретённого постельного комплекта не разрешается. Стоимость комплекта составляет 232 рубля 60 копеек.

Пассажиры, не оформившие услугу заранее, смогут приобрести бельё во время поездки у проводника за отдельную плату.

Ранее стало известно, что поезда с двумя этажами поедут из Петербурга до Брянска и также до Белгорода.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью