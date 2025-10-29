Плацкарт по-новому: РЖД изменили правила покупки постельного белья через интернет

При оформлении билета на плацкартные места через интернет на сайте РЖД теперь нет автоматически установленной отметки о покупке постельного белья — пассажиры могут добавить эту услугу по желанию. Об изменениях РИА Новости сообщили представители «Федеральной пассажирской компании».
Решение связано с исполнением нового законодательства.
С 1 сентября 2025 года в действие вступил федеральный закон №69-ФЗ от 7 апреля 2025 года, который предполагает, что услуга по предоставлению постельного белья будет включена только если пассажир самостоятельно поставит отметку.
Компания уведомляет об этом действии при покупке билета на сайте и в мобильном приложении: для заказа необходимо вручную установить отметку напротив услуги постельного белья.
В противном случае всплывающее уведомление проинформирует пользователя о возможности докупить услугу.
В правилах железнодорожных перевозок (приказ от 5 сентября 2022 года №352) и санитарных нормах указано, что пользоваться матрасом, подушкой и одеялом без приобретённого постельного комплекта не разрешается. Стоимость комплекта составляет 232 рубля 60 копеек.
Пассажиры, не оформившие услугу заранее, смогут приобрести бельё во время поездки у проводника за отдельную плату.
