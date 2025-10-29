В сумерках решётки Прачечного превращаются в глаза: там погибали должники, матросы-сидельцы и те, кто спасался от наводнений

Под его арками всегда темнее, чем нужно.

Есть в Петербурге мост, который не просто соединяет берега — он будто наблюдает. Три его арки покоятся над Фонтанкой, а в каменных опорах темнеют странные овальные проёмы.

Днём — это просто архитектурная деталь, но в сумерках решётки превращаются в глаза. Те самые, из-за которых Прачечный мост давно зовут "нехорошим".

Мост, что хранил тайны

Сложно поверить, но этот скромный трёхпролётный мост — один из старейших в городе. Его построили в 1760-е, когда Летний сад был ещё царской резиденцией.



Название он получил от дворцовых прачечных — они находились неподалёку, на углу Сергиевской улицы.

А потом появились легенды.

Говорили, что за решётками опор якобы держали должников, чьи стоны по ночам пугали горожан. Что сюда, в каменные камеры, бросали пьяных матросов — для отрезвления холодом и страхом.

Во время наводнений, шептали, узники погибали в этих "глазницах", затопленные водой.

Историки не нашли ни одного подтверждения — но город не спешит расставаться с такими историями.

Когда мосты становятся зеркалами

Прачечный мост стоит между Летним садом и Безымянным островом — там, где Фонтанка начинается. С его перил виден Летний дворец Петра I, и кажется, что отражение в воде хранит не только фасады, но и память. Может быть, поэтому Иосиф Бродский выбрал именно это место для стихотворения — о стрелках, обнявшихся на час, но расставшихся навсегда.

Мост стал метафорой города, в котором прошлое не уходит, а только прячется под гранитом.