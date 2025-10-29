В сумерках решётки Прачечного превращаются в глаза: там погибали должники, матросы-сидельцы и те, кто спасался от наводнений

Есть в Петербурге мост, который не просто соединяет берега — он будто наблюдает. Три его арки покоятся над Фонтанкой, а в каменных опорах темнеют странные овальные проёмы.
Днём — это просто архитектурная деталь, но в сумерках решётки превращаются в глаза. Те самые, из-за которых Прачечный мост давно зовут "нехорошим".
Мост, что хранил тайны
Сложно поверить, но этот скромный трёхпролётный мост — один из старейших в городе. Его построили в 1760-е, когда Летний сад был ещё царской резиденцией.
Название он получил от дворцовых прачечных — они находились неподалёку, на углу Сергиевской улицы.
А потом появились легенды.
Говорили, что за решётками опор якобы держали должников, чьи стоны по ночам пугали горожан. Что сюда, в каменные камеры, бросали пьяных матросов — для отрезвления холодом и страхом.
Во время наводнений, шептали, узники погибали в этих "глазницах", затопленные водой.
Историки не нашли ни одного подтверждения — но город не спешит расставаться с такими историями.
Когда мосты становятся зеркалами
Прачечный мост стоит между Летним садом и Безымянным островом — там, где Фонтанка начинается. С его перил виден Летний дворец Петра I, и кажется, что отражение в воде хранит не только фасады, но и память. Может быть, поэтому Иосиф Бродский выбрал именно это место для стихотворения — о стрелках, обнявшихся на час, но расставшихся навсегда.
Мост стал метафорой города, в котором прошлое не уходит, а только прячется под гранитом.