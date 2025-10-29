Соседи сжалились над миллионером-алкашом! Как Невский украсился вывеской "Дом Мертенса"

Случается, что имя на стене — не реклама, а напоминание самому себе.

На Невском проспекте 21 возвышается здание, которое сразу бросается в глаза: три огромные витринные арки, фасад почти полностью из стекла, лёгкость конструкции и строгость форм.



Дом Мертенса — один из первых памятников модернизированного неоклассицизма в Петербурге.

Архитектор М. С. Лялевич (1911 – 1912 гг.) применил монолитную железобетонную конструкцию — новшество того времени — и создал здание, которое стало витриной прогресса и статусом фирмы.

Когда меховая фирма стала архитектурным проектом

За зданием стоит имя промышленника Ф. Л. Мертенса — владельца одной из главных меховых фирм Петербурга с 1840-х годов.



Богач, он решил разместить свою торговую компанию в самом начале Невского проспекта, рядом со Строгановским дворцом — символом богатства и городской значимости.

Во дворе здания до сих пор виден фонтан с фигуркой белого медведя — фирменным знаком Мертенса.

Легенда об вывеске и пьяницах-извозчиках

Говорят, что Мертенс был человеком с характером: любил выпить настолько, что иногда терял ориентацию и не мог объяснить, где живёт.



В результате, согласно городской легенде, соседи по Невскому заказали огромную вывеску с надписью "Дом Мертенса", чтобы хозяин мог найти свой дом в любое время суток.

Версия не документирована, но придаёт зданию человеческий шарм и портрет эпохи.

Судьба здания в XX веке

После революции меховая фабрика Мертенса исчезла, но здание осталось. В 1944 году в нём открылся первый в СССР "Дом моделей одежды". Позднее здание реставрировали, и сегодня оно продолжает работать как торговое помещение, сохраняя витражные арки и облик начала XX века.