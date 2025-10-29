Беговел против фургона: ДТП с ребёнком на Верхне‑Каменской обернулось уголовным делом для водителя

Полиция Санкт-Петербурга задержала водителя, который, по версии следствия, совершил наезд на трехлетнего мальчика в Приморском районе города.
Ребенок пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на беговеле в сопровождении родителей, когда его сбил фургон IVECO Daily.
Дорожный инцидент произошел вечером 26 октября возле дома номер 11 на Верхне-Каменской улице. Мальчика госпитализировали с закрытой травмой живота и переломом бедра, его состояние врачи оценивают как тяжелое.
Полиция возбудила уголовное дело по статье, связанной с нарушением правил дорожного движения, повлекшим причинение вреда здоровью. Водителя задержали, ведется расследование происшествия.
Известно, что водитель ранее неоднократно привлекался к административной ответственности: только в 2025 году ему предъявляли подобные обвинения 26 раз.
По словам официального представителя главного управления МВД по городу и Ленинградской области, все обстоятельства произошедшего устанавливаются