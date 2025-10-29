Какой удивительный факт вернул к жизни мечеть под Петропавловской крепостью во времена СССР

Стоит сделать несколько шагов от Петропавловской крепости — и перед глазами вырастает здание, будто перенесённое из Самарканда. Изумрудные купола, мерцающие плитки, минареты, стремящиеся к небу. Петербургская Соборная мечеть — самая северная в мире, и, пожалуй, одна из самых поэтичных.
От крепости до мечети
Говорят, первые мусульмане появились здесь ещё при Петре I. Татарские мастера и рабочие участвовали в строительстве Петербурга и самой Петропавловской крепости.
Рядом с ней возникла Татарская слобода — небольшой, но живой уголок восточного мира на берегу Невы. И спустя два века именно здесь, неподалёку от крепостных стен, выросла мечеть — знак памяти и признания.
Самарканд под серым небом
Её купол вдохновлён мавзолеем Гур-Эмир, а мозаика повторяет узоры Шахи-Зинды.
Проект долго не утверждали — Академия художеств опасалась, что восточная архитектура нарушит строгий облик северного города. Но стены из тёмного гранита сделали чудо: мечеть оказалась удивительно "петербургской" — словно рождённой здесь.
История, достойная романа
Строительство началось в 1910 году. Первую молитву совершили в 1913-м, а завершили всё лишь к 1920-му. Затем мечеть закрыли — внутри хранили складские товары.
Легенда гласит, что вернуть её к жизни помог случай: во время визита в Ленинград президент Индонезии захотел помолиться и… не смог. Вскоре после этого мечеть вновь открыли.
Сегодня она вмещает до пяти тысяч человек. Её люстра весит триста килограммов, а керамическая арка у входа до сих пор создаёт ощущение, будто ты входишь в другой мир — мир цвета, орнамента и молитвы.