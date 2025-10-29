Какой удивительный факт вернул к жизни мечеть под Петропавловской крепостью во времена СССР

Новости по теме

А вы знаете о второй революции в Ленинграде? Только кровь она не проливала

Перейти

Когда стены оживают: «Чудо света» превратит Петропавловскую крепость в гигантское мультимедийное пространство под открытым небом

Перейти

Вот зачем в Ленинграде﻿ в каждой квартире был нужен унитаз с «полочкой»: теперь их практически не встретишь

Перейти

5 блюд, которые всегда готовили в Ленинграде на Новый год: их обязательно стоит попробовать в 2025 году

Перейти

«Это мода из города, пережившего блокаду»: реакция Парижа на коллекции из Ленинграда

Перейти