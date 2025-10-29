Городовой / Город / Какой удивительный факт вернул к жизни мечеть под Петропавловской крепостью во времена СССР
Опубликовано: 29 октября 2025 17:15
Мечеть
Какой удивительный факт вернул к жизни мечеть под Петропавловской крепостью во времена СССР
Городовой ру

Она пережила войны, склады и забвение — и всё ещё сияет.

Стоит сделать несколько шагов от Петропавловской крепости — и перед глазами вырастает здание, будто перенесённое из Самарканда. Изумрудные купола, мерцающие плитки, минареты, стремящиеся к небу. Петербургская Соборная мечеть — самая северная в мире, и, пожалуй, одна из самых поэтичных.

От крепости до мечети

Говорят, первые мусульмане появились здесь ещё при Петре I. Татарские мастера и рабочие участвовали в строительстве Петербурга и самой Петропавловской крепости.

Рядом с ней возникла Татарская слобода — небольшой, но живой уголок восточного мира на берегу Невы. И спустя два века именно здесь, неподалёку от крепостных стен, выросла мечеть — знак памяти и признания.

Самарканд под серым небом

Её купол вдохновлён мавзолеем Гур-Эмир, а мозаика повторяет узоры Шахи-Зинды.

Проект долго не утверждали — Академия художеств опасалась, что восточная архитектура нарушит строгий облик северного города. Но стены из тёмного гранита сделали чудо: мечеть оказалась удивительно "петербургской" — словно рождённой здесь.

История, достойная романа

Строительство началось в 1910 году. Первую молитву совершили в 1913-м, а завершили всё лишь к 1920-му. Затем мечеть закрыли — внутри хранили складские товары.

Легенда гласит, что вернуть её к жизни помог случай: во время визита в Ленинград президент Индонезии захотел помолиться и… не смог. Вскоре после этого мечеть вновь открыли.

Сегодня она вмещает до пяти тысяч человек. Её люстра весит триста килограммов, а керамическая арка у входа до сих пор создаёт ощущение, будто ты входишь в другой мир — мир цвета, орнамента и молитвы.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
