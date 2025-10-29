Городовой / Общество / Две новые улицы в Красносельском районе обзавелись именами: как их теперь называть?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
С 13 декабря без визы: россиянам открыта дорога в Иорданию Город
До 118 тысяч рублей в месяц: Петростат рассекретил среднюю зарплату в Петербурге Город
Камни с небес? Обломки метеорита, замеченного над Москвой, могли упасть у трассы М‑11 Город
Еще год за партой: в Общественной плате заявили, что Россия готова к 12-летнему обучению в школе Город
Такси по золотому тарифу? Ужесточение правил грозит Петербургу не только подорожанием Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания Достопримечательности Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Две новые улицы в Красносельском районе обзавелись именами: как их теперь называть?

Опубликовано: 29 октября 2025 19:42
Две новые улицы в Красносельском районе обзавелись именами: как их теперь называть?
Две новые улицы в Красносельском районе обзавелись именами: как их теперь называть?
Городовой ру

В Новосергиево нескольким ранее безымянным улицам и проездам официально присвоены названия.

В северо-западной части Красносельского района администрации города присвоили названия ранее безымянным проездам. Соответствующее постановление подписал руководитель Петербурга Александр Беглов.

Решение принято на основании предложений Топонимической комиссии и касается исторической местности Новосергиево. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Игнатьевская улица — важная соединительная артерия между проспектом Будённого и улицей имени Бориса Шмелёва. Она названа в честь Сергиевой Приморской пустыни Святой Троицы, находящейся в непосредственной близости.

Такое название выбрано в память о трёх настоятелях монастыря, чьим монашеским именем был «Игнатий»: Брянчанинове, Малышеве и Егорове.

Улица, начинающаяся от Игнатьевской и ведущая к проспекту Ветеранов, теперь носит имя Бориса Шмелёва. Так власти почтили память уроженца города, героя Советского Союза, танкиста Бориса Елисеевича Шмелёва, который в годы блокады Ленинграда участвовал в его защите.

В этом районе уже есть улицы, названные в честь участников обороны города: Маршала Мерецкова, Генерала Кравченко, Тимофея Фёдорова.

Тематика таких наименований подчеркивает значимость подвига защитников Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Новое решение усиливает эту традицию.

Ранее сообщалось о строительстве в Красном Селе одного из самых дорогих детских садов города. Новые объекты социальной и транспортной инфраструктуры постепенно появляются в разных районах Петербурга.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью