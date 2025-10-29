Две новые улицы в Красносельском районе обзавелись именами: как их теперь называть?

В северо-западной части Красносельского района администрации города присвоили названия ранее безымянным проездам. Соответствующее постановление подписал руководитель Петербурга Александр Беглов.
Решение принято на основании предложений Топонимической комиссии и касается исторической местности Новосергиево. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Игнатьевская улица — важная соединительная артерия между проспектом Будённого и улицей имени Бориса Шмелёва. Она названа в честь Сергиевой Приморской пустыни Святой Троицы, находящейся в непосредственной близости.
Такое название выбрано в память о трёх настоятелях монастыря, чьим монашеским именем был «Игнатий»: Брянчанинове, Малышеве и Егорове.
Улица, начинающаяся от Игнатьевской и ведущая к проспекту Ветеранов, теперь носит имя Бориса Шмелёва. Так власти почтили память уроженца города, героя Советского Союза, танкиста Бориса Елисеевича Шмелёва, который в годы блокады Ленинграда участвовал в его защите.
В этом районе уже есть улицы, названные в честь участников обороны города: Маршала Мерецкова, Генерала Кравченко, Тимофея Фёдорова.
Тематика таких наименований подчеркивает значимость подвига защитников Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Новое решение усиливает эту традицию.
Ранее сообщалось о строительстве в Красном Селе одного из самых дорогих детских садов города. Новые объекты социальной и транспортной инфраструктуры постепенно появляются в разных районах Петербурга.