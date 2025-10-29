А вы знаете о второй революции в Ленинграде? Только кровь она не проливала

В конце 1920-х Ленинград стремительно рос и буквально нуждался в хлебе. Тогда инженер Георгий Марсаков предложил идею, которую позже назовут "революцией в хлебопечении".

Он придумал круглую пекарню, где хлеб двигался по кольцу — от замеса теста до готового батона. В центре — огромная печь, вокруг — кольцевая система, похожая на конвейер Форда. Так рождается принцип хлебозавода-автомата: без остановок, без потерь.

Круглый завод и город прямых линий

В 1933 году на Петроградской стороне вырос один из первых таких заводов. Архитекторы спорят до сих пор: был ли это проект Александра Никольского, мастера округлых форм, или Петра Бункина.

Здание выглядело как фантастика: цилиндр, внутри которого хлеб шёл по кругу, под контролем механизмов и пара. Внешне — конструктивизм, с плавными линиями и ленточным остеклением, которое делало корпус почти прозрачным.

Левашовский хлебозавод стал не просто фабрикой еды, а памятником оптимизму 1930-х, когда казалось, что технологии решат всё.

Хлеб блокады

В 1941-м завод не остановился. Когда вода в трубах замерзала, рабочие устанавливали насосы и качали её прямо из Невы. Когда гасло электричество, включали ручные приводы. Пекли сухари и формовой хлеб — порой из последнего запаса муки.

Вторая жизнь

После войны завод работал почти восемьдесят лет. Его называли и "Дарницей", и "Приморским", и просто "Левашовским" — по проспекту рядом. В 2010-х производство прекратилось. Но здание сохранили: конструктивистский цилиндр признали памятником архитектуры.

Теперь здесь культурный центр: лектории, выставки, мастерские. Купол котельной восстановили из дерева и металла — весит он, кстати, почти сорок тонн — и теперь словно венчает память о городе, что выстоял.