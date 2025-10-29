Городовой / Город / «Ласточки» вышли из моды: какие нежные и дерзкие прозвища петербуржцы дают своим машинам
«Ласточки» вышли из моды: какие нежные и дерзкие прозвища петербуржцы дают своим машинам

Опубликовано: 29 октября 2025 19:47
Global Look Press / Oksana Korol / Business Online

Согласно свежим данным, среди наиболее популярных прозвищ выделяются уменьшительно-ласкательные и «сладкие».

К празднику, который отмечают все автолюбители, радиостанция, популярная среди водителей Санкт-Петербурга, поделилась необычной статистикой.

Коллектив «Авторадио» решил узнать у своих постоянных слушателей, какими именами они наделяют свои автомобили.

Опрос состоялся в социальной сети, где под публикацией появилось свыше 150 комментариев.

Среди оставленных отзывов немало не только забавных, но и трогательных историй. Анна Лазарева поделилась:

«Анна Николаевна и Королевишна – это в честь меня. У машины такой же характер: если хорошее настроение, доедем без проблем, а если что-то не так – встанет, как вкопанная, без всяких причин».

Анастасия Захарова рассказала, с какими мыслями она выбирала имя для своего Solaris. Сначала автоледи хотела назвать машину Васильком из-за синего цвета, но потом поняла, что это Василич.

Такое решение возникло спонтанно, уже после знакомства с машиной.

По мнению радиостанции, самыми распространёнными признаны уменьшительно-ласкательные формы, такие как Бусинка, Мусечка или Душенька.

Часто автолюбители останавливаются на именах Малышка, Ладушка, а также пользуются «вкусными» прозвищами: Вишенка, Зефирка.

Есть и те, кто предпочитает называть свои машины Пулей или Монстром, подчеркивая их скорость или мощность.

Многие авторы сообщений ассоциируют автомобиль с животным миром, выбирая имена вроде Бегемот или Кузнечик. Не обходится без необычных вариантов — встречаются такие, как Пикачу, Тазик или Терпила.

Каждое имя имеет свою историю, отражающую отношение владельца к машине.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
