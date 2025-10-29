Водителей — нарасхват: Петербург вошёл в пятёрку регионов с самым высоким спросом на водителей

За два года заработная плата водителей выросла на 68 процентов.

За первые девять месяцев 2025 года спрос на водителей в России существенно увеличился. В этот период количество доступных вакансий для представителей этой профессии превысило 312,2 тысячи, сообщает пресс-служба hh.ru.

Согласно данным за январь-сентябрь 2025 года, медианная зарплата водителей достигла 139,1 тысячи рублей. За год этот показатель поднялся на 12%. Заработная плата водителей за последние два года выросла на 68%.

Предложения по оплате труда варьируются от 50 тысяч до 900 тысяч рублей. Среди регионов наибольшее количество вакансий для водителей зафиксировано в Москве — 25 тысяч (8%), а также в Санкт-Петербурге, где на их долю приходится 12 тысяч (4%).

Также востребованы водители в Краснодарском крае — 11,3 тысячи вакансий (3%) и в Свердловской области — 10,5 тысячи (3%).

Санкт-Петербург включён в число пяти регионов, где эта профессия наиболее востребована.

В пятёрке самых популярных профессий по числу открытых вакансий водители занимают одну из ведущих позиций.

Работодатели продолжают активно размещать предложения по этой специальности в различных регионах страны.

Кроме того, о росте интереса к другим профессиям говорят похожие цифры по вакансиям в рекламной отрасли.

Так, за этот же период в 2025 году по всей России было опубликовано около 259 тысяч вакансий для специалистов по рекламе. Каждый восьмой работодатель из этого числа был из Санкт-Петербурга.