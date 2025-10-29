Городовой / Общество / «Увы! как скучен этот город»: еще Лермонтов, Чехов и Гоголь описали, за что миллионы ненавидят Петербург
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Соседи сжалились над миллионером-алкашом! Как Невский украсился вывеской "Дом Мертенса" Город
За семью печатями Петербурга: пять секретов музеев, которые не расскажут в путеводителях Город
«Ласточки» вышли из моды: какие нежные и дерзкие прозвища петербуржцы дают своим машинам Город
Конечно, Вася: где прячется памятник человеку, давшему имя Васильевскому острову Город
Две новые улицы в Красносельском районе обзавелись именами: как их теперь называть? Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Продукты питания История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт

«Увы! как скучен этот город»: еще Лермонтов, Чехов и Гоголь описали, за что миллионы ненавидят Петербург

Опубликовано: 29 октября 2025 18:21
Гоголь
«Увы! как скучен этот город»: еще Лермонтов, Чехов и Гоголь описали, за что миллионы ненавидят Петербург
Фото: Городовой.ру

Город даже оптимистов превращал в циников.

Петербург может продавать себя как культурную столицу, но три классика русской литературы видели в нём совсем другое — холод, сырость, тоску и атмосферу, в которой хочется не творить, а выть. Лермонтов, Чехов, Гоголь — звучит как пантеон, но в отношении Петербурга это скорее ударная бригада ненависти.

Лермонтов: «Увы! как скучен этот город…»

Он прожил в Петербурге достаточно, чтобы выработать иммунитет к здешним восторгам. В письме Софье Бахметевой Лермонтов не прятал раздражения. Цитата известная:

«…Увы! как скучен этот город,
С своим туманом и водой!..»

Для него Петербург — это не столица империи, а машина по выжиганию эмоций. В «Княгине Лиговской» он говорит об этом прямо: город забирает способность мыслить, чувствовать и жить. Всё превращается в оцепенение — будто северное солнце, которое и само-то еле теплится, окончательно отказывается светить.

Чехов: «Холодный, промозглый весь насквозь»

Чехов не жил здесь постоянно — и, возможно, именно поэтому раздражался ещё сильнее. Он приезжал, видел и хотел немедленно уехать. Петербургские кулуарные дрязги и климат вынесли ему мозг окончательно.

В воспоминаниях современников сохранилась фраза Чехова:

«Не люблю Петербурга. Холодный, промозглый весь насквозь».

Гоголь: «Мороз проходит по моей коже…»

Гоголь в Петербурге сформировался как писатель — и одновременно сформировал к городу стойкое омерзение. Сначала он терпел, потом ненавидел откровенно.

В письме он признавался:

«…при мысли о Петербурге мороз проходит по моей коже и кожа моя проникается насквозь страшною сыростью…»

Для человека, способного придумать Акакия Акакиевича и «Ночь перед Рождеством», такая степень отвращения — это диагноз. Петербург в его восприятии — не вдохновение, а наказание.

Петербург может сколько угодно гордиться своим статусом, но трём классикам он давал одно и то же: холод, сырость, моральный вакуум и ощущение, будто сам воздух здесь создан для того, чтобы человек чувствовал себя лишним.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀 1
😿
Поделитесь новостью