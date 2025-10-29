«Можете QR-кодом?» Почему петербургские продавцы не хотят брать оплату картой — в этом есть выгода только им

Если вы заметили, что кассир в петербургском кафе вдруг просит: «А можно по QR-коду?» — не спешите думать, что это забота о вашем удобстве. За этим стоит холодный расчёт, и никакой романтики финансовых инноваций. QR-платёж — не просто альтернатива карте, а способ бизнеса оставить больше денег себе.

Почему продавцы так настойчивы

Всё просто: комиссии. Когда вы платите картой, магазин теряет от 1 до 2,5% суммы — это уходит банку за эквайринг. При оплате через Систему быстрых платежей комиссия падает до 0,4–0,7%. На фоне больших оборотов — это десятки, а то и сотни тысяч рублей в месяц.

Вот и начинается новая кассовая мантра: «Можно по QR?» — и улыбаются чуть слишком настойчиво. Особенно часто такой приём используют в небольших заведениях, где каждый процент — разница между выживанием и убытком.

Что получает покупатель

На бумаге — удобство. В реальности — спорный комфорт. За оплату QR-кодом банки не дают кешбэк, не начисляют бонусы, а кредитки иногда превращают перевод в платную операцию.

Добавьте сюда обязательный смартфон с приложением и пару лишних секунд на сканирование — и получится не прогресс, а обходной манёвр в пользу продавца.

Но есть и бонус: возвраты проходят мгновенно, без ожидания, как при карте. Для тех, кто привык жить онлайн — удобно. Для остальных — сомнительно.

А если выбора нет?

По закону вы обязаны иметь выбор. Продавец не имеет права требовать оплату только по QR-коду. Статья 16.1 закона «О защите прав потребителей» прямо говорит: обязаны принимать наличные и национальные карты, включая «Мир».

Если кассир упирается, действуйте просто:

укажите, что по закону вы имеете право оплатить картой;

попросите менеджера;

при отказе зафиксируйте ситуацию и жалуйтесь в Роспотребнадзор.

Никакой бизнес не имеет права диктовать, как именно вы должны платить.

Суть

QR-код — не зло и не чудо. Это инструмент, который помогает бизнесу платить меньше банку. Но за эту «экономию» расплачивается покупатель — своими бонусами, временем и выбором.

Так что в следующий раз, когда на кассе вам скажут: «Можете QR-кодом?», знайте — это не забота. Это стратегия.