Как петербуржцам вычислить поддельную квитанцию ЖКХ за 10 секунд: мошенники никогда не подделывают эти цифры

Подделки стали такими аккуратными, что на первый взгляд — не придерёшься. Те же шрифты, те же суммы, те же строки про содержание жилья. Но в каждой фальшивке спрятан один простой маркер, который выдает мошенников мгновенно. И об этом удивительно мало кто знает.
Чужой документ выдаёт оформление
Мошенники любят экономить. Бумага тоньше. Печать бледнее. Логотип управляющей компании размыт или вовсе пропал. Иногда меняют цветовую полосу или шрифт — и надеются, что никто не заметит.
А зря: нормальная УК новые шаблоны не вводит тайком. Если квитанция выглядит «не так, как обычно», — это уже повод вытянуть лупу.
Но главное — цифры, которые они не тронут
Есть два номера, подделывать которые аферисты не рискуют: лицевой счёт и код плательщика.
Почему? Потому что ошибёшься в одной цифре — плательщик мгновенно заподозрит неладное, а переведённые деньги легче отследить и вернуть.
Настоящие квитанции всегда содержат один и тот же лицевой счёт. Если в новой бумаге он внезапно превращается в незнакомую комбинацию — всё, это подделка без вариантов.
Ошибки в данных — тоже красная лампа
Перепутали фамилию? Указали неправильный адрес? Показания счётчиков взяли «с потолка»? УК так не работает. У них автоматические выгрузки, и ошибиться в персональных данных — это как внезапно перепутать дом с супермаркетом.
Если данные не совпадают — документ ехал не из УК, а с кухонного принтера мошенников.
QR-код — самый коварный элемент
Главный инструмент обмана сегодня. Сканируете — попадаете на «официальный» сайт, но в адресе лишняя буква, точка или дефис.
Иногда мошенники ставят таймер: «Оплатите за 3 минуты, иначе начислим пеню».
Это их коронный приём. Настоящие сервисы так не делают.
Как защититься
- Сверяйте реквизиты только с официальным сайтом УК или личным кабинетом.
- Подключите уведомления в ГИС ЖКХ — там невозможно подменить данные.
- Если уже оплатили подделку — сразу в полицию и банк. Деньги нередко возвращают через суд как неосновательное обогащение.
Фальшивые квитанции становятся всё хитрее. Но две вещи мошенники никогда не подделывают идеально — ваши номера и ваши привычки. Проверяйте, сверяйте, не платите в спешке. Именно это экономит не только нервы, но и деньги.