Как петербуржцам вычислить поддельную квитанцию ЖКХ за 10 секунд: мошенники никогда не подделывают эти цифры

Подделки стали такими аккуратными, что на первый взгляд — не придерёшься. Те же шрифты, те же суммы, те же строки про содержание жилья. Но в каждой фальшивке спрятан один простой маркер, который выдает мошенников мгновенно. И об этом удивительно мало кто знает.

Чужой документ выдаёт оформление

Мошенники любят экономить. Бумага тоньше. Печать бледнее. Логотип управляющей компании размыт или вовсе пропал. Иногда меняют цветовую полосу или шрифт — и надеются, что никто не заметит.

А зря: нормальная УК новые шаблоны не вводит тайком. Если квитанция выглядит «не так, как обычно», — это уже повод вытянуть лупу.

Но главное — цифры, которые они не тронут

Есть два номера, подделывать которые аферисты не рискуют: лицевой счёт и код плательщика.

Почему? Потому что ошибёшься в одной цифре — плательщик мгновенно заподозрит неладное, а переведённые деньги легче отследить и вернуть.

Настоящие квитанции всегда содержат один и тот же лицевой счёт. Если в новой бумаге он внезапно превращается в незнакомую комбинацию — всё, это подделка без вариантов.

Ошибки в данных — тоже красная лампа

Перепутали фамилию? Указали неправильный адрес? Показания счётчиков взяли «с потолка»? УК так не работает. У них автоматические выгрузки, и ошибиться в персональных данных — это как внезапно перепутать дом с супермаркетом.

Если данные не совпадают — документ ехал не из УК, а с кухонного принтера мошенников.

QR-код — самый коварный элемент

Главный инструмент обмана сегодня. Сканируете — попадаете на «официальный» сайт, но в адресе лишняя буква, точка или дефис.

Иногда мошенники ставят таймер: «Оплатите за 3 минуты, иначе начислим пеню».

Это их коронный приём. Настоящие сервисы так не делают.

Как защититься

Сверяйте реквизиты только с официальным сайтом УК или личным кабинетом.

УК или личным кабинетом. Подключите уведомления в ГИС ЖКХ — там невозможно подменить данные.

— там невозможно подменить данные. Если уже оплатили подделку — сразу в полицию и банк. Деньги нередко возвращают через суд как неосновательное обогащение.

Фальшивые квитанции становятся всё хитрее. Но две вещи мошенники никогда не подделывают идеально — ваши номера и ваши привычки. Проверяйте, сверяйте, не платите в спешке. Именно это экономит не только нервы, но и деньги.