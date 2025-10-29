Не закрывайте ему веки! Кто смотрит на вас из земли в парке под Петергофом

Из земли глядит лицо, о котором спорят уже два века.

Если пройти по тенистой тропинке бывшей усадьбы Лейхтенбергских в Сергиевке, взгляд вдруг остановится на странном видении: из земли, словно пробуждаясь, поднимается гранитное лицо. Веки неподвижны, глаза широко раскрыты, а из-под подбородка струится родник.

Так встречает гостей "Голова" — загадочная скульптура, о происхождении которой не знает никто.

Камень и время

Высеченная из цельного валуна высотой около двух метров, "Голова" стоит на склоне оврага уже более двух столетий.



Над землёй видна лишь верхняя часть лица — массивные черты, намеченные рукой мастера, остальная часть скрыта под почвой. Исследователи датируют появление скульптуры концом XVIII — началом XIX века, но имя её автора, как и замысел, утеряны.

В парке вокруг разбросаны другие камни — скамьи и фрагменты, когда-то, возможно, составлявшие единый ансамбль. Лишь «Голова» пережила всё: смену владельцев, ветры истории, равнодушие и легенды.

Слова и догадки

О ней не писали путеводители XIX века, но именно её описал Льюис Кэрролл в своём "Дневнике путешествия в Россию": "огромный камень… с лицом и глазами, загадочными, как у кроткого сфинкса".

Позже говорили, что это — вдохновитель Пушкина, посетившего Сергиевку в 1818 году и создавшего строки о "живой голове" в "Руслане и Людмиле".

Кто-то видел в камне русского воина, кто-то — шведского короля, кто-то — самого Петра I.

По другой версии, скульптура могла быть делом мастера Петергофской гранильной фабрики, вложившего в неё память о государе.

Ни одна из этих историй не подтверждена, но все они — части одного мифа, который гранит бережно хранит под зелёным сводом парка.

Память

В 1930-х годах ленинградский журнал "Спартак" опубликовал снимок пионеров, сидящих на изваянии. С тех пор "Голову" находили заново — художники, поэты, туристы. Среди петербуржцев даже закрепилась тихая традиция: коснуться камня и испить воды из родника — к вдохновению.

Ни автор, ни замысел этой скульптуры так и не названы. Но, кажется, именно в этом её сила: она продолжает смотреть на нас широко раскрытыми глазами, оставаясь тем редким памятником, где загадка — часть самой формы.