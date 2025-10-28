Вернётся ли Volvo в Петербург: когда в России начнутся продажи Nordcross 001 — брата-близнеца Volvo XC90

В России объявлено о запуске продаж нового кроссовера, созданного на платформе Volvo XC90.

В России начались официальные продажи большого кроссовера Nordcross 001. Выпуск этой модели объявлен одним из ведущих автомобильных дилерских холдингов страны. Главная особенность — новинка создана на базе Volvo XC90 и позиционируется в категории премиальных автомобилей.

Автомобиль представляет собой переименованную версию кроссовера Lynk&Co 09: обе машины используют одну и ту же платформу SPA, унаследованную от Volvo XC90.

Под капотом размещён двухлитровый бензиновый мотор с турбонаддувом, который выдаёт 258 лошадиных сил, а также восьмиступенчатая классическая автоматическая коробка передач и полный привод.

В стандартное оснащение новинки вошли такие опции, как:

Гарантия 3 года либо 100 тысяч километров пробега

Система полного привода

Совместимость с премиальными требованиями российского рынка

Появление Nordcross на российском рынке, по мнению аналитиков, закономерно: компания Geely, которой принадлежит бренд, активно укрепляет свои позиции в сегменте автомобилей высокого класса.

Использование надежной платформы шведского производителя даёт автомобилю важные преимущества — как в динамике, так и в вопросах долговечности.

Эксперты автомобильного рынка считают, что успех кроссовера возможен при условии привлекательного соотношения цены и комплектации. Модель может повторить былой успех Volvo в России, но теперь выводится под новым названием в соответствии с изменившимися условиями рынка.

На данный момент стоимость Nordcross 001 остаётся неизвестной. Тем не менее дилеры уже открыли предварительный приём заявок на тестовые заезды и бронирование автомобиля.

Первые поставки запланированы на начало следующего квартала, сообщает Neva.Today.

