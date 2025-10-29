Петербуржцам обрисовали новую реальность: чтобы не жить в нищете на пенсии, нужно зарабатывать свыше этой суммы

Порадовали, называется. С 2025 года правила игры в пенсионной системе стали настолько «прозрачными», что цифры говорят сами за себя: хочешь достойную старость — приучайся к зарплате, на которую живут только топ-менеджеры и редкие айтишники.

Цена балла выросла — а вместе с ней рухнули надежды

Пенсионный балл подорожал до 142,76 рубля — плюс 24%. Математика проста: чтобы получить максимальные 10 баллов за год, нужен доход 2,76 млн рублей. Делим — получаем 230 тысяч в месяц. Официально, белыми, без конвертов.

Для большинства петербуржцев эта сумма звучит как анекдот, но чиновники делают вид, что всё логично.

Что ждёт тех, кто не тянет «норму»

Вариантов два, и оба — так себе.

Социальная пенсия.

Средняя — 13 500 рублей. Это даже не прожиточный минимум в мегаполисе, это прямой путь в режим экономии на каждом шаге. Страховая пенсия, если баллов хватило.

В среднем по городу — 23 400 рублей. От слова «страховая» тут только страх перед ценами.

Не дотянули? Добро пожаловать в новую услугу: покупка пенсионных баллов. В 2025 году один будет стоить 60,5 тысячи рублей. Сенатор Епифанова предлагает докупать по 1–2 балла в год — мол, иначе дорого.

А теперь вопрос: сколько человек с обычной зарплатой может позволить себе отдавать 120 тысяч в год, чтобы «не бедствовать»?

Новая фишка: дети должны спасать родителей

В Госдуму внесли законопроект: гражданам разрешат передавать по два пенсионных балла своим родителям. То есть система сама признаёт: человек сам себя обеспечить уже не способен — пусть семья затянет петлю потуже и поделится.

Кто выйдет на пенсию в 2025 году

Мужчины — с 63 лет, женщины — с 58. Минимальные требования давно известны: 15 лет стажа и 30 баллов. Но теперь каждый понимает: формально выполнить условия — одно, жить на это — совсем другое.

С такими вводными чиновники прямо советуют «рассчитывать на свои силы, сбережения и поддержку близких». Перевод: государство ответственность возвращает вам обратно.