Водолазу выдали телохранителя: в Петербурге создали автономного дрона-напарника

Сотрудники Санкт-Петербургского государственного морского технического университета создали беспилотный аппарат, способный помогать при выполнении подводных задач. Новый дрон был создан с целью повышения степени безопасности при работах под водой и действует автономно, не требуя соединения с помощью кабелей или тросов. Основной инфоповод связан с особенностью устройства — оно не мешает движению водолаза и не ограничивает его манёвры.

Аппарат внешне напоминает небольшую платформу, свободно движущуюся по поверхности воды. Он оснащён осветительными приборами и автоматически поддерживает нужную дистанцию, следуя за человеком, находящимся под водой. Благодаря этому устройство также обеспечивает устойчивую подводную связь, в том числе в условиях слабой видимости или ночью.

Разработчики отмечают, что среди аналогичных решений на рынке отсутствуют устройства, сочетающие в себе все перечисленные функции. До сих пор для контроля и поддержки подводных специалистов требовалась команда на поверхности, способная следить за их положением и обеспечивать радиоконтакт, а также визуальный контроль. Теперь значительная часть этих задач возлагается на автоматизированную систему.