Городовой / Город / Водолазу выдали телохранителя: в Петербурге создали автономного дрона-напарника
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Раф вместо чифира и гирлянда на месте колючей проволоки: как теперь будут выглядеть Кресты Общество
Два моста — один новогодний дуэт: в каникулы Дворцовый и Троицкий устроят светомузыкальное шоу Город
Классический советский пышный омлет из столовой: как повторить рецепт, чтобы поднялся и не опадал Общество
Русский музей осиротел: в Петербурге ушла из жизни искусствовед Евгения Петрова Город
Храм, построенный к 300-летию Романовых, спрятан под Петербургом — и выглядит как деревянный терем Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Краеведение Эксклюзив Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Водолазу выдали телохранителя: в Петербурге создали автономного дрона-напарника

Опубликовано: 14 декабря 2025 20:32
Водолазу выдали телохранителя: в Петербурге создали автономного дрона-напарника
Водолазу выдали телохранителя: в Петербурге создали автономного дрона-напарника
Городовой ру

Инженеры Санкт-Петербургского государственного морского технического университета создали специально предназначенного для поддержки водолазов дрона, который может повысить безопасность подводных работ.

Сотрудники Санкт-Петербургского государственного морского технического университета создали беспилотный аппарат, способный помогать при выполнении подводных задач. Новый дрон был создан с целью повышения степени безопасности при работах под водой и действует автономно, не требуя соединения с помощью кабелей или тросов. Основной инфоповод связан с особенностью устройства — оно не мешает движению водолаза и не ограничивает его манёвры.

Аппарат внешне напоминает небольшую платформу, свободно движущуюся по поверхности воды. Он оснащён осветительными приборами и автоматически поддерживает нужную дистанцию, следуя за человеком, находящимся под водой. Благодаря этому устройство также обеспечивает устойчивую подводную связь, в том числе в условиях слабой видимости или ночью.

Разработчики отмечают, что среди аналогичных решений на рынке отсутствуют устройства, сочетающие в себе все перечисленные функции. До сих пор для контроля и поддержки подводных специалистов требовалась команда на поверхности, способная следить за их положением и обеспечивать радиоконтакт, а также визуальный контроль. Теперь значительная часть этих задач возлагается на автоматизированную систему.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью