Соловки и лабиринты: каменные тайны, которые не хочет раскрывать археология

Соловецкий архипелаг, известный суровой красотой и драматической историей, скрывает на своих “Зайчиках” — Большом и Малом Заяцком островах — древние сооружения, вызывающие живой интерес у исследователей.

Эти острова, названные местными жителями ласково, по площади не сильно отличаются друг от друга: Большой Заяцкий занимает 1,35 квадратных километра, Малый — 1,08.

Передвигаться по Большому Заяцкому можно только по специальным деревянным настилам, дабы “не вытаптывать растительность острова, которая очень долго восстанавливается”.

Каменные спирали и тень археологии

Наиболее интригующей достопримечательностью являются каменные лабиринты. В отличие от современных туристических имитаций, соловецкие сооружения — подлинные древние артефакты.

Они возводились разных типов: односпиральные, двуспиральные, подковообразные.

Один из таких лабиринтов, который внешне уже едва напоминает классическую спираль, стал объектом тайного исследования. В 1930-х годах на остров прибыла экспедиция, которую возглавил археолог Александр Яковлевич Брюсов.

“Цель этой экспедиции, ни результаты раскопок впоследствии не получили огласки”.

В рабочих записях Брюсова сохранилось лишь скупое упоминание о цели:

“лабиринт раскопали с целью узнать, не закопано ли что-то под ним”.

Поскольку ничего не обнаружили, был сделан вывод, что “лабиринт — это только то, что мы видим на поверхности”. Эта история о поспешных, не оглашенных раскопках оставляет после себя ощущение недосказанности.

Ориентация на воду и гипотеза о ловушке

Интересной особенностью соловецких лабиринтов является их ориентация. Вход обращен не по сторонам света, а “всегда обращен в ту сторону, где ближе вода”.

Этот факт натолкнул исследователей на мысль, что подобные сооружения могли служить “рыболовными ловушками”. Вполне вероятно, что назначение лабиринтов было комплексным, не ограничиваясь какой-то одной функцией.

Версии назначения: от шаманов до порталов

Существует множество версий о том, для чего древние жители могли возводить эти каменные конструкции:

Связь с потусторонним миром: Лабиринт рассматривается как вход в царство мертвых для душ умерших. Эту гипотезу косвенно подтверждают следы древних погребений поблизости. Лабиринты могли выполнять роль алтарей, где жрецы совершали обряды — “служили местами входа в потусторонний мир”. Вместилище душ: Сооружения могли служить могильными знаками над погребениями. Запутанные узкие ходы создавались, “чтобы души умерших не могли вернуться к живым”. Каменное хранилище: Согласно шаманским поверьям, колдуны “запечатывают болезни и все плохое в камень” во время ритуалов исцеления. Отсюда предостережение: “камни в древних лабиринтах руками лучше не трогать, и уж тем более не стоит уносить с собой!”. Усиление психических возможностей: Многие лабиринты расположены над разломами земной коры. Эти спиральные конструкции, действуя как “своего рода спиральная антенна”, ориентированы на усиление “психических способностей людей, находящихся в центре лабиринта”. Они могли служить “единым каналом связи с мирозданием”.

Курганы-призраки и уважение монахов

Продвигаясь далее по острову, можно обнаружить древние погребальные курганы, сложенные из валунов и датируемые приблизительно I тысячелетием до н.э.

Исследования этих невысоких насыпей показали их ритуальное значение:

“большая часть из них оказались пустыми”.

Возможно, сюда привозили прах или возводили насыпь в дань уважения члену племени, погибшему, например, в море.

Сохранение этих языческих святилищ стало возможным благодаря монахам, которые, осваивая эти земли, “не тронули древние языческие святилища, благодаря чему они сохранились до наших дней”.