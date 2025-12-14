Городовой / Город / В Петербурге к Новому году — охота за жильём: съёмные квартиры уходят быстрее горячих пирожков
В Петербурге к Новому году — охота за жильём: съёмные квартиры уходят быстрее горячих пирожков

Опубликовано: 14 декабря 2025 20:27
globallookpress.com
В Петербурге к Новому году — охота за жильём: съёмные квартиры уходят быстрее горячих пирожков
Городовой ру

Похожие процессы происходят и в Ленинградской области.

В Санкт-Петербурге накануне новогодних каникул отмечен резкий рост интереса к аренде жилых помещений. Спрос увеличился в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, такие данные предоставила платформа «Авито».

Наибольшим спросом пользуются однокомнатные квартиры и студии — на их долю приходится 48% и 26% бронирований соответственно. Стоимость аренды одной ночи осталась практически прежней и составляет примерно пять тысяч рублей.

В Ленинградской области также зафиксировано повышение активности арендаторов: спрос вырос на 3%. Здесь чаще всего снимают студии, их выбирают в 47% случаев. За прошедший год средняя цена съёма ночи немного выросла и теперь составляет 6525 рублей, год назад она равнялась 5985 рублям.

Городские квартиры обычно предпочитают коллективы из трёх человек, которые останавливаются на несколько дней. Для более крупных компаний из шести гостей выбирают загородные дома, но арендуют их чаще всего не более чем на две–три ночи.

Как объяснила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, всё больше путешественников предпочитают аренду квартир гостиницам и отелям.

«Люди ценят свободу, возможность готовить самостоятельно и не зависеть от расписания отеля», — сообщила Ломидзе в ходе «Большого интервью».
Юлия Аликова
