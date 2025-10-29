Подарок от осени: Петербург входит в ноябрь без дождей и с мягким теплом

В Санкт-Петербурге сохраняется спокойная погода без значительных осадков. Атмосферные процессы вновь меняются, однако в ближайшие дни существенных изменений не ожидается.
В среду и четверг, 29 и 30 октября, количество дождей будет минимальным.
Как отмечает главный синоптик города Александр Колесов, циклон, который мог бы повлиять на погодные условия, пройдет стороной.
Ветер будет слабым, юго-восточного направления, а температура воздуха днем сохранится на отметках от +4 до +8 градусов.
Погодная обстановка останется относительно теплой и сухой.
По прогнозам, в начале ноября в регионе сохранится комфортная погода. Днем воздух будет прогреваться до +4…+9 градусов, ночью значения термометров опустятся до +7…+9 градусов.
Значительных перемен в температуре специалисты не ожидают.
Ранее сообщалось, что в начале ноября петербуржцев ждет похолодание, которое должен был принести циклон со Скандинавии.