Подарок от осени: Петербург входит в ноябрь без дождей и с мягким теплом

Опубликовано: 29 октября 2025 18:30
Прогноз погоды изменился и в конце октября в Петербурге прогнозируется теплая и маловетреная погода с небольшим количеством осадков.

В Санкт-Петербурге сохраняется спокойная погода без значительных осадков. Атмосферные процессы вновь меняются, однако в ближайшие дни существенных изменений не ожидается.

В среду и четверг, 29 и 30 октября, количество дождей будет минимальным.

Как отмечает главный синоптик города Александр Колесов, циклон, который мог бы повлиять на погодные условия, пройдет стороной.

Ветер будет слабым, юго-восточного направления, а температура воздуха днем сохранится на отметках от +4 до +8 градусов.

Погодная обстановка останется относительно теплой и сухой.

По прогнозам, в начале ноября в регионе сохранится комфортная погода. Днем воздух будет прогреваться до +4…+9 градусов, ночью значения термометров опустятся до +7…+9 градусов.

Значительных перемен в температуре специалисты не ожидают.

Ранее сообщалось, что в начале ноября петербуржцев ждет похолодание, которое должен был принести циклон со Скандинавии.

Юлия Аликова
