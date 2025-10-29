Цена короны: на viju выходит «Эна, королева Испании» — жестокую сказку о выживании стоит посмотреть всем

Проект, который скоро будут обсуждать на форумах.

Она вошла в историю как одна из самых известных королев. А сериал показывает — сначала она была женщиной, которую судьба забросила в чужую страну.

С 1 ноября на viju выходит «Эна, королева Испании» — историческая драма, которая наконец-то срывает блестящую упаковку с мифа о королевской жизни. 17 ноября — телепремьера на viju+ Serial.

Британская принцесса, которой испанская корона обошлась слишком дорого

Виктория Евгения Баттенбергская — для близких просто Эна — сделала то, на что решились бы единицы. Ради любви и испанского трона она оставила всё: дом, родных, страну и сменила веру.

Казалось бы — сюжет для классического романа. Но её сказка закончилась в день свадьбы: в Мадриде прогремел теракт. С этого момента жизнь Эны стала адом.

Она сталкивалась с холодностью мужа Альфонсо XIII, недоброжелательностью свекрови, презрением подданных и страхом за больных детей. Но Эна не раздавила машина королевской власти, она сделала то, что делали сильнейшие женщины эпохи: взяла жизнь в свои руки.

Благотворительность, реформа Испанского Красного Креста, школа медсестёр, борьба с раком — она создала систему, которая существовала после неё. И стала королевой, которая опередила своё время.

Кимберли Телл — в самой непростой роли

Исполнительница главной роли Кимберли Телл («Иерро») буквально прожила этот образ. Короля Альфонсо XIII играет звезда испанского кино Хоан Амаргос («Мантикора»).

В сериале также снялись Эльвира Мингес, Лусия Герреро, Рауль Мерида и другие сильные актёры, которые держат драматическую планку на уровне кино.

История без глянца

Сценарий основан на романе писательницы Пилар Эйр — одной из тех, кто не боится смотреть на королевские биографии без пиетета. Эна в её версии — не фарфоровая кукла, а живая, горячая, уязвимая женщина, которая ломается и поднимается.

Сценарную адаптацию сделал Хавьер Оливарес — человек, создавший культовое «Министерство времени». Именно он умеет превращать исторический материал в живую драму.

Режиссёры Анаис Парето Онгена и Эстель Диас собрали атмосферу эпохи так, что от неё буквально давит на плечи.

Итог

«Эна, королева Испании» — это не романтизированный байопик. Это история женщины, которая платила за титул не золотом, а жизнью. Премьера — 1 ноября на viju.

Телепремьера — 17 ноября на viju+ Serial.