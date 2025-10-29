Петербургскому метро не хватает ещё двух депо: что это значит для пассажиров?

Руководитель метрополитена Петербурга Евгений Козин сообщил, что город испытывает потребность как минимум в двух дополнительных эксплуатационных депо, сообщает 78.ru.
По его словам, сейчас депо под названием «Московское» обслуживает составы, которые курсируют по линии, отмеченной оранжевым цветом, несмотря на то что само депо располагается на синей ветке.
Это создает определённые неудобства в процессе эксплуатации поездов.
«Балтийцы», относящиеся к новому поколению подвижного состава, будут проходить техническое обслуживание преимущественно на синей ветке, где основное депо находится в «Выборгском».
Кроме того, часть необходимых работ по поддержанию в исправном состоянии этих поездов будут выполнять также сотрудники депо «Московское». Это позволит распределить нагрузку между разными службами.
Евгений Козин уточнил, что срок эксплуатации современных вагонов — 40 лет. В течение этого времени неизбежно потребуется регулярно ремонтировать составы.
Он пояснил:
«В течение 40 лет так или иначе происходят доработки: внедряются новые программные продукты, либо совершенствуются технические узлы, устройства, элементная база. Поэтому навряд ли получится полностью обеспечить функционирование в одном депо»,
— отметил Козин.
Ранее глава метрополитена назвал и причины сбоя, который произошел на подземных линиях Петербурга 16 октября. Им оказался человеческий фактор.