«Не приют и не волшебная палочка»: Ленинградский зоопарк не может принять всех подброшенных питомцев

В Ленинградском зоопарке обратили внимание, что не могут принимать всех животных, которых подбрасывают на их территорию. В последнее время число таких попыток превысило сотню, однако разместить всех новых питомцев у зоопарка просто нет возможности.
Пресс-служба подчеркивает, что забота о домашних животных целиком ложится на их владельцев.
Особую тревогу вызывает ситуация с черепахами: одна подброшенная особь способна нести риск для жизни сотен животных, уже живущих в зоопарке. В учреждении поясняют, что новые животные могут быть переносчиками опасных заболеваний.
Как отмечают сотрудники, безответственно оставляя черепах на территории, бывшие хозяева подвергают опасности редких животных, сохранение которых требует значительных усилий.
Представители зоопарка напоминают, что вся его территория постоянно находится под наблюдением камер.
«Обращаем ваше внимание, что территория Зоопарка, включая периметр, находится под круглосуточным видеонаблюдением.
Все случаи, когда горе-хозяева оставляют животных, фиксируются. Мы оставляем за собой право передавать эти материалы по назначению для привлечения к ответственности за жестокое обращение с животными»,
— сказали в зоопарке.
В пресс-службе подчеркивают: прежде чем завести домашнего любимца, важно понимать ответственность, ведь забота о нем потребуется на протяжении всей его жизни.
Ранее сообщалось, что львице по кличке Таисия из этого же зоопарка исполнилось 14 лет.