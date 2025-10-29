Четверть века: PepsiCo сменила фирменный знак

Компания PepsiСо объявила о первом с 2001 года изменении своего логотипа в рамках крупного обновления фирменного стиля.
Представители компании отметили, что новый визуальный облик символизирует не только перемены, но и настроен на передачу энергичности, оптимистичного взгляда и стремлений PepsiCo в 2025 и последующих годах.
Ранее эмблемой служило простая синяя надпись с планетой, стилизованная полосами жёлтого, красного, зелёного и синего цветов. Такой логотип существовал 25 лет.
После обновления товарный знак стал представлять собой букву P, обрамлённую разноцветными элементами, с названием PepsiCo, написанным курсивом, а также лозунгом Food. Drinks. Smile в нижней части композиции.
Важное значение в дизайне было уделено цветам, выражающим разные стороны деятельности корпорации: жёлтый ассоциируется с продовольствием и сельхозотраслью; синий — с водой и напитками; светло-зелёный символизирует позитивное влияние на людей и окружающую среду; тёмно-зелёный полумесяц подчёркивает клиентскую направленность.
В марте 2022 года PepsiСо приостановила реализацию своих популярных напитков в России. При этом производство базовых продуктов в стране, включая детское питание и молочную продукцию, компания продолжает, аргументируя это заботой о сотрудниках и поддержке аграриев России.