«Карманные» взятки и обман учеников: бывшему главе частной автошколы Петербурга вынесли приговор

В Санкт-Петербурге завершился судебный процесс над бывшим руководителем частной автошколы, которого обвинили в мошенничестве.

Суд установил, что на протяжении пяти лет мужчина обманывал учеников, убеждая их в возможности получить водительское удостоверение вне зависимости от успешности сдачи экзамена и даже при наличии нарушений правил дорожного движения.

Обучающимся предлагалось передать деньги для взятки сотрудникам ГАИ, однако обвиняемый забирал средства себе, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Финансовые требования составляли от 15 до 45 тысяч рублей за человека. Следствие выяснило, что с 2019 по 2024 год он незаконно получил 993 тысячи рублей.

Общее число подобных эпизодов составило 49 случаев. В отношении мужчины возбудили дело по признакам мошенничества в крупном размере, что квалифицируется по части третьей статьи 159 УК РФ. Обвиняемого признали виновным.

29 октября было вынесено решение: экс-директор получил условный срок в четыре года и штраф в размере 800 тысяч рублей.

Под внимание попали и ученики, которые, по версии следствия, пытались передать взятку должностным лицам за незаконные действия. Их дела также будут рассмотрены отдельно