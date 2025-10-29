Городовой / Общество / Любовь позвала — река не отпустила: у Дворцового моста турист пытался переплыть Неву ради любимой и утонул
Любовь позвала — река не отпустила: у Дворцового моста турист пытался переплыть Неву ради любимой и утонул

Опубликовано: 29 октября 2025 04:36
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Ранним утром на Университетской набережной был найден погибший мужчина.

Рано утром у Дворцового моста на Университетской набережной в Санкт-Петербурге обнаружили тело мужчины. Как стало известно 78.ru, речь идет о 46-летнем Альберте, который приехал в город из Московской области вместе с Екатериной, своей возлюбленной.

Женщина влюблена в Санкт-Петербург, даже приобрела здесь квартиру, и именно она предложила провести отпуск на берегах Невы.

Вечером накануне трагедии пара устроила небольшое застолье, затем провели фотосессию на яхте. После этого они поехали по городу на машине, чтобы посмотреть ночные достопримечательности.

Около Дворцового моста мужчина решил спуститься к берегу Невы. Там он заявил, что собирается переплыть реку, чтобы удивить Екатерину.

Женщина с иронией отреагировала на его слова, не поверив ему, но не предполагала, что он действительно совершит прыжок в воду.

Альберт не смог выбраться и исчез под водой. После случившегося Екатерина сразу обратилась за помощью и набрала номер экстренной службы 112. Тело мужчины спасатели нашли ранним утром.

Недавно в Санкт-Петербурге произошёл аналогичный инцидент на Петровской набережной, где во время купания не смог выбраться из воды ещё один мужчина.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
