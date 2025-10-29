Опасный трап: с Пулково взыскали почти 200 тысяч за травму пассажирки

В суд поступил иск о взыскании компенсации морального вреда на сумму 1 миллион рублей.

В Санкт-Петербурге Московский районный суд рассмотрел иск Алёны Кормильцевой к ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы». Поводом для обращения стало происшествие, которое произошло во время выхода пассажиров из самолёта 23 ноября прошлого года.

Женщина поскользнулась на трапе, покрытом наледью, и упала, после чего была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

Пострадавшей был диагностирован перелом, лечение пришлось организовывать самостоятельно. По словам Кормильцевой, сотрудники, находившиеся рядом, никак не отреагировали, скорая помощь к трапу не приезжала.

Лишь прибыв в терминал, заболевшая воспользовалась услугами медпункта, а затем были вызваны полиция и скорые специалисты.

Судебный процесс сопровождался разногласиями между сторонами. Представитель компании возразил против иска, подчеркнув, что после проверки оборудования не обнаружено признаков непригодности, а сам трап был признан подходящим для использования.

В ходе разбирательства были предоставлены фотографии, на которых заметен снежный налёт вдоль краёв конструкции.

Суд обратил внимание на погодные условия в день происшествия: температура колебалась от +1 до –2 градусов, а влажность оставалась высокой. В официальной справке отмечено, что осадков в этот день не наблюдалось, однако происхождение снега на трапе не было пояснено.

В результате судебная инстанция не приняла объяснения ответчика, найдя их недостаточно обоснованными.

По итогам рассмотрения иска суд вынес решение в пользу истца. Кормильцевой присудили 75 тысяч рублей на покрытие расходов на лечение и назначили компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

Требование об одном миллионе рублей моральной компенсации и штрафе 50% по закону о защите потребительских прав полностью удовлетворено не было, сообщила объединённая пресс-служба судов города.

