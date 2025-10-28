Исчезнувшая красота вернулась: на Петроградской стороне восстановили историческую облицовку доходного дома Киселёва

Фасад здания украсили глазурованной плиткой, решение о чём было принято специалистами городского Комитета, курирующего вопросы архитектуры и градостроительства. Предшествовало этому детальное изучение не только архивных материалов, но и остатков прежнего декора, которые обнаружились во время снятия старой штукатурки.
Такой подход позволил максимально точно воссоздать внешний облик строения.
Здание возвели в 1905 году, а автором проекта стал Владимир Гартман. С этим адресом связано немало известных имен: в разное время здесь жили архитектор Александр Барановский и художник Пётр Мясоедов.
Кроме того, в этих стенах нередко встречались члены творческого объединения, посвящённого развитию реального искусства.