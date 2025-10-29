Городовой / Общество / Петербург «закручивает пробки»: заведений с запретом на ночную продажу алкоголя стало в пять раз больше
Петербург «закручивает пробки»: заведений с запретом на ночную продажу алкоголя стало в пять раз больше

Опубликовано: 29 октября 2025 13:30
Global Look Press / Vadim Akhmetov / URA.RU

Наиболее распространённой причиной отказа становится несоблюдение требований к площади помещения.

В Санкт-Петербурге в течение месяца число ресторанов и баров, которым было отказано в регистрации для легальной продажи алкоголя после 22:00, увеличилось почти в пять раз. В результате 54 предприятия пока исключены из городского реестра по разным основаниям.

Информацией об этом поделился председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов, сообщает «РБК Петербург».

Чаще всего причиной отказа становится недостаточная площадь зала обслуживания или расположение входа — он выходит на двор, а не на улицу.

В настоящее время заявления от 500 заведений поступили на рассмотрение, из них около 320 уже включены в перечень.

Ситов отметил, что примерно 20% подавших заявки сделали это на всякий случай. Он также добавил: "Предпосылок для обсуждения изменения закона о запрете «наливаек» сейчас нет".

Напомним, в сентябре текущего года в городе вступил в силу закон, регулирующий работу заведений, реализующих алкоголь в ночные часы.

Для того чтобы получить разрешение, ресторан должен соответствовать ряду требований: наличие отдельного входа с улицы, зал для гостей площадью не менее 50 квадратных метров, а также оборудованные санузлы для посетителей и сотрудников.

Ранее сообщалось, что ряд авторских питейных заведений подверглись массовым проверкам на соответствие новым стандартам, введённым для борьбы с продажей спиртного в жилых домах. В социальных сетях представители баров отмечали сложности, связанные с переходом на новые правила.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
