Оказывается, в петербургской «Ласточке» намеренно пропущены некоторые номера сидений

Пассажиры скоростных поездов «Ласточка», отправляющихся из Петербурга, нередко замечают странность в нумерации сидений — некоторые номера попросту отсутствуют.
Это не случайность, а результат продуманного проектирования и технических требований.
Различия в конфигурации вагонов: Больше пространства для комфорта
«Ласточки» оснащены вагонами с разнообразной планировкой, что напрямую влияет на нумерацию. Например, зоны для пассажиров с ограниченными возможностями, где предусмотрены места для инвалидных колясок, требуют больше пространства.
Это приводит к тому, что часть номеров приходится пропускать. Вагоны могут отличаться и количеством сидений: некоторые модификации используют более просторные салоны для общего комфорта, что также вызывает различия в нумерации.
Технические ограничения: Где сидений быть не может
Конструктивные особенности вагона также играют свою роль. Вблизи дверей и окон сидения могут отсутствовать, чтобы обеспечить удобство посадки/высадки или хороший обзор.
Кроме того, в поездах есть зоны, занятые техническим оборудованием — шкафами управления или электрооборудованием.
В таких местах сидения просто невозможно установить, поэтому номера в этих секциях пропущены.
Безопасность прежде всего: Пропуски ради быстрой эвакуации
Пропуски в нумерации сидений часто связаны с нормами безопасности.
В некоторых вагонах оставляют зоны свободного пространства, чтобы в случае экстренной эвакуации пассажиры могли быстро покинуть поезд.
Также, пропущенные номера могут указывать на технические зоны, «которые не предназначены для размещения пассажиров».
Унификация нумерации: Как не запутать пассажиров и работников
Для удобства пассажиров и персонала железных дорог применяется единая система нумерации.
Если вагон или его часть модифицируется, места могут быть перераспределены, а старая нумерация сохраняется частично, чтобы избежать путаницы при бронировании.
Иногда пропуски делают для сохранения общего порядка нумерации, применяемого на разных моделях поездов.