Оказывается, в петербургской «Ласточке» намеренно пропущены некоторые номера сидений

Этому есть логичное объяснение.

Пассажиры скоростных поездов «Ласточка», отправляющихся из Петербурга, нередко замечают странность в нумерации сидений — некоторые номера попросту отсутствуют.

Это не случайность, а результат продуманного проектирования и технических требований.

Различия в конфигурации вагонов: Больше пространства для комфорта

«Ласточки» оснащены вагонами с разнообразной планировкой, что напрямую влияет на нумерацию. Например, зоны для пассажиров с ограниченными возможностями, где предусмотрены места для инвалидных колясок, требуют больше пространства.

Это приводит к тому, что часть номеров приходится пропускать. Вагоны могут отличаться и количеством сидений: некоторые модификации используют более просторные салоны для общего комфорта, что также вызывает различия в нумерации.

Технические ограничения: Где сидений быть не может

Конструктивные особенности вагона также играют свою роль. Вблизи дверей и окон сидения могут отсутствовать, чтобы обеспечить удобство посадки/высадки или хороший обзор.

Кроме того, в поездах есть зоны, занятые техническим оборудованием — шкафами управления или электрооборудованием.

В таких местах сидения просто невозможно установить, поэтому номера в этих секциях пропущены.

Безопасность прежде всего: Пропуски ради быстрой эвакуации

Пропуски в нумерации сидений часто связаны с нормами безопасности.

В некоторых вагонах оставляют зоны свободного пространства, чтобы в случае экстренной эвакуации пассажиры могли быстро покинуть поезд.

Также, пропущенные номера могут указывать на технические зоны, «которые не предназначены для размещения пассажиров».

Унификация нумерации: Как не запутать пассажиров и работников

Для удобства пассажиров и персонала железных дорог применяется единая система нумерации.

Если вагон или его часть модифицируется, места могут быть перераспределены, а старая нумерация сохраняется частично, чтобы избежать путаницы при бронировании.

Иногда пропуски делают для сохранения общего порядка нумерации, применяемого на разных моделях поездов.