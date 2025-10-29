Детская площадка обернулась кошмаром: в Парголово мальчику ампутировали часть пальца

В Санкт-Петербурге сотрудники следственных органов выясняют обстоятельства получения ребенком травмы на детской площадке. Происшествие зарегистрировано в Выборгском районе города.
Семилетний мальчик находился на территории Парголово, когда получил повреждение кисти во время игры на качелях, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.
Ребенка увезли в больницу с серьезной раной, в результате которой частично ампутирован палец.
Представители следственного комитета сообщили, что их сотрудник уже осмотрел площадку, где произошел инцидент. Проверка проводится отделом по Выборгскому району Главного следственного управления.
Очевидцы рассказали, что в момент случившегося прохожая услышала резкий крик, после чего незамедлительно подбежала к пострадавшему и вызвала медиков. Мальчика госпитализировали, так как кровопотеря была значительной.
Следствие собирает материалы, чтобы определить все обстоятельства этого инцидент.