Городовой / Общество / Детская площадка обернулась кошмаром: в Парголово мальчику ампутировали часть пальца
Детская площадка обернулась кошмаром: в Парголово мальчику ампутировали часть пальца

Опубликовано: 29 октября 2025 12:30
Следственный комитет начал проверку после случая ампутации пальца у ребёнка на детской площадке в Парголово.

В Санкт-Петербурге сотрудники следственных органов выясняют обстоятельства получения ребенком травмы на детской площадке. Происшествие зарегистрировано в Выборгском районе города.

Семилетний мальчик находился на территории Парголово, когда получил повреждение кисти во время игры на качелях, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Ребенка увезли в больницу с серьезной раной, в результате которой частично ампутирован палец.

Представители следственного комитета сообщили, что их сотрудник уже осмотрел площадку, где произошел инцидент. Проверка проводится отделом по Выборгскому району Главного следственного управления.

Очевидцы рассказали, что в момент случившегося прохожая услышала резкий крик, после чего незамедлительно подбежала к пострадавшему и вызвала медиков. Мальчика госпитализировали, так как кровопотеря была значительной.

Следствие собирает материалы, чтобы определить все обстоятельства этого инцидент.

Юлия Аликова
Общество
