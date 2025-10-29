Городовой / Общество / Готовьте кошельки: перелёт из России в Южную Корею обойдётся от 60 тысяч рублей
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Не закрывайте ему веки! Кто смотрит на вас из земли в парке под Петергофом Город
Петербургскому метро не хватает ещё двух депо: что это значит для пассажиров? Общество
Цена короны: на viju выходит «Эна, королева Испании» — жестокую сказку о выживании стоит посмотреть всем Общество
Москва на гребне волны: The Trends 2025 соберет технологическую элиту мира Общество
Вернётся ли Volvo в Петербург: когда в России начнутся продажи Nordcross 001 — брата-близнеца Volvo XC90 Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Продукты питания Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Готовьте кошельки: перелёт из России в Южную Корею обойдётся от 60 тысяч рублей

Опубликовано: 29 октября 2025 14:30
Готовьте кошельки: перелёт из России в Южную Корею обойдётся от 60 тысяч рублей
Готовьте кошельки: перелёт из России в Южную Корею обойдётся от 60 тысяч рублей
Global Look Press / Elena Mayorova

Москва, Санкт-Петербург и Сочи остаются основными городами отправления авиарейсов в эту страну.

Стоимость авиабилетов в Южную Корею после восстановления прямых полётов может начинаться от 60 тысяч рублей за билет в одну сторону.

Заместитель директора по развитию авиарынка сервиса для путешествий «Туту» Артём Кузьмин сообщил ТАСС, что перелёт туда и обратно из Москвы или Санкт-Петербурга до Сеула может обойтись в среднем от 100 тысяч рублей.

По данным сервиса, с начала года интерес к путешествиям в Южную Корею вырос на 49 процентов.

Наибольший поток пассажиров наблюдался из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. В компании подчёркивают, что прямые рейсы значительно облегчат организацию поездок и дополнительно повысят интерес к этому маршруту.

Ранее стало известно, что управление воздушного транспорта приняло решение отменить сертификат эксплуатанта у авиаперевозчика «Ангара» на осуществление коммерческих рейсов.

С 5 ноября компания утратит право выполнять такие полёты.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью