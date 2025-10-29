Готовьте кошельки: перелёт из России в Южную Корею обойдётся от 60 тысяч рублей

Стоимость авиабилетов в Южную Корею после восстановления прямых полётов может начинаться от 60 тысяч рублей за билет в одну сторону.
Заместитель директора по развитию авиарынка сервиса для путешествий «Туту» Артём Кузьмин сообщил ТАСС, что перелёт туда и обратно из Москвы или Санкт-Петербурга до Сеула может обойтись в среднем от 100 тысяч рублей.
По данным сервиса, с начала года интерес к путешествиям в Южную Корею вырос на 49 процентов.
Наибольший поток пассажиров наблюдался из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. В компании подчёркивают, что прямые рейсы значительно облегчат организацию поездок и дополнительно повысят интерес к этому маршруту.
Ранее стало известно, что управление воздушного транспорта приняло решение отменить сертификат эксплуатанта у авиаперевозчика «Ангара» на осуществление коммерческих рейсов.
С 5 ноября компания утратит право выполнять такие полёты.