Когда стены оживают: «Чудо света» превратит Петропавловскую крепость в гигантское мультимедийное пространство под открытым небом
Когда стены оживают: «Чудо света» превратит Петропавловскую крепость в гигантское мультимедийное пространство под открытым небом

Опубликовано: 28 октября 2025 14:47
В Петропавловской крепости с 2 по 4 ноября пройдёт фестиваль «Чудо света», на котором посетителей ждут масштабные 3D-шоу и мультимедийные инсталляции, созданные цифровыми художниками.

С 2 по 4 ноября с 19 до 22 часов в Петропавловской крепости состоится фестиваль «Чудо света», приуроченный ко Дню народного единства. Вход для всех желающих будет открыт через Иоанновский мост, посещение бесплатное.

За три дня на территории крепости представят масштабные световые представления и мультимедийные работы.

Современные художники с помощью новых технологий покажут зрителям историю города и страны. Особое место займут насыщенные световые постановки в сопровождении музыкальных произведений.

Организаторы отмечают, что фестиваль сможет стать заметным событием нынешней осени в Санкт-Петербурге.

Юлия Аликова
