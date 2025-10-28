Когда стены оживают: «Чудо света» превратит Петропавловскую крепость в гигантское мультимедийное пространство под открытым небом

С 2 по 4 ноября с 19 до 22 часов в Петропавловской крепости состоится фестиваль «Чудо света», приуроченный ко Дню народного единства. Вход для всех желающих будет открыт через Иоанновский мост, посещение бесплатное.
За три дня на территории крепости представят масштабные световые представления и мультимедийные работы.
Современные художники с помощью новых технологий покажут зрителям историю города и страны. Особое место займут насыщенные световые постановки в сопровождении музыкальных произведений.
Организаторы отмечают, что фестиваль сможет стать заметным событием нынешней осени в Санкт-Петербурге.