Вот зачем в Ленинграде﻿ в каждой квартире был нужен унитаз с «полочкой»: теперь их практически не встретишь

Современные унитазы поражают своим дизайном и функциями, но советским гражданам приходилось довольствоваться тем, что имели. Главным отличием большинства советских унитазов была загадочная «полочка» внутри чаши.
Для чего же она служила?
Борьба с брызгами: Гениальная задумка советских инженеров
«Полочка» выполняла первую и, возможно, самую важную функцию — борьбу с брызгами. В условиях тесных советских санузлов, где каждый сантиметр был на счету, инженеры нашли практичное решение.
Унитаз с полочкой работал как «глушитель» брызг, и даже современные системы «антивсплеск» не всегда справляются так же эффективно.
Контроль над здоровьем и «спасение» мелочей
Вторая причина — наблюдение за здоровьем.
Полочка позволяла без особого труда наблюдать за состоянием организма. В те времена, когда медицинская диагностика была менее развита, эта функция была особенно актуальна.
Кроме того, полочка работала и как спасательный круг для случайно упавших вещей. Мелкие предметы, такие как пуговицы или даже обручальные кольца, могли быть спасены от падения в канализацию благодаря этой конструкции.
Гигиенический вызов: Почему «полочка» ушла в прошлое
Унитазы с «полочкой», популярные в СССР с 1930-х годов, постепенно уступили место современным воронкообразным моделям из-за ряда существенных минусов.
Эти конструкции расходовали почти вдвое больше воды, а сама полка часто загрязнялась, создавая неприятный запах, налет и способствуя размножению микробов, что требовало постоянной и тщательной чистки.
Постепенно унитазы с полочкой стали уступать место современным моделям.
Наследие эпохи: Почему унитазы с «полочкой» до сих пор вызывают интерес
Несмотря на то, что технология ушла в прошлое, у «полочки» остались свои приверженцы. Для них отсутствие брызг важнее ежедневной борьбы с налетом.
В России до сих пор можно встретить унитазы с полочкой, особенно в старых домах. Они являются настоящим памятником гигиенической смекалке эпохи, когда практичность была важнее любой модной „космической“ подсветки.