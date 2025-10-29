Устали от жизни в Петербурге﻿? Минстрой назвал пять небольших, но комфортных для проживания городов

Вот где пожно пожить как в сказке.

Москва, Петербург, Екатеринбург — эти города, безусловно, предлагают массу возможностей, но зачастую их привлекательность омрачается шумом, многолюдностью и высокой стоимостью жизни.

Для тех, кто ценит спокойствие, близость к природе и комфортную среду, стоит обратить внимание на малые города России.

Министерство строительства РФ ежегодно оценивает их по 36 критериям, от экологии до инфраструктуры, составляя рейтинг лучших. Эти города — настоящие жемчужины для тех, кто ищет гармонию вне суеты мегаполисов.

Лидеры комфорта: От Москвы до Балашихи

Анализ Минстроя выявил явных лидеров в создании комфортной городской среды. Среди крупнейших городов России первое место заняла Москва с 312 баллами, за ней следуют Санкт-Петербург (283 балла) и Казань (254 балла).

Среди городов-миллионников также отметились Пермь (252 балла), Уфа (251 балл), Нижний Новгород (247 баллов), Екатеринбург (245 баллов) и Краснодар (244 балла).

Наименее комфортными, по мнению ведомства, оказались Омск (183 балла) и Волгоград (184 балла).

В сегменте городов с населением от 250 тысяч до миллиона человек лидируют Тюмень (276 баллов), Рязань (271 балл), Ярославль (269 баллов) и Балашиха (268 баллов).

Среди городов с населением от 100 до 250 тысяч человек высокие показатели у Реутова (301 балл), Красногорска (294 балла), Великого Новгорода (288 баллов) и Ханты-Мансийска (287 баллов).

Города для души: Где искать тишину и вдохновение?

Истра, Московская область. Всего в 50 км от столицы, этот город с богатой историей и отличной экологией предлагает идеальное сочетание провинциальной тишины и удобств подмосковного пригорода.

Отсутствие тяжелой промышленности, наличие музеев, парков и уникального архитектурного комплекса «Новый Иерусалим» делают Истру привлекательной для спокойной жизни.

Старая Русса, Новгородская область. Для тех, кто ищет настоящего уюта, этот город XII века, известный своими минеральными источниками и размеренным ритмом жизни, подойдет идеально.

Множество парков, атмосферные набережные и улицы, а также связь с именем Достоевского — все это создает неповторимую атмосферу.

Экологично и безопасно

Протвино, Московская область. Этот наукоград, окутанный соснами, представляет собой настоящий город-лес. Здесь, среди бетонных дорожек и зелени, работают ведущие российские физики.

Протвино славится тишиной, чистотой и интеллигентной атмосферой, что делает его привлекательным для любителей природы и спокойствия.

Зеленоградск, Калининградская область. Расположенный на берегу Балтийского моря, этот город-курорт предлагает свежий морской воздух, живописные пляжи и неспешный ритм жизни.

Зеленоградск — идеальное место для тех, кто мечтает жить у воды, оставаясь в России.

Плес, Ивановская область. Считающийся одной из главных туристических жемчужин страны, Плес очаровывает своей камерностью и живописностью.

Отсутствие промышленных предприятий, величественная Волга, древние храмы и атмосфера русской старины — все это создавало вдохновляющее пространство для художников, таких как Левитан.

Жизнь вне мегаполиса вполне комфортна. Эти небольшие, но уютные города предоставляют все необходимое для полноценной жизни, избавляя от пробок, смога и стресса больших городов.