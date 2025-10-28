Городовой / Общество / Грядёт большое обновление Апраксина двора: два корпуса обновят, появится общий атриум
Грядёт большое обновление Апраксина двора: два корпуса обновят, появится общий атриум

Опубликовано: 28 октября 2025 13:53
На территории Апраксина двора планируется провести реставрацию двух корпусов.

В ближайшее время в Санкт-Петербурге начнут работы по восстановлению двух зданий в комплексе Апраксина двора. Основной задачей станет реставрация корпусов под номерами 37 и 38, расположенных по адресам 28–30 на Садовой улице.

После завершения реконструкции помещения планируют использовать для размещения непродовольственных магазинов.

Корпуса, находящиеся на внутриквартальной территории, признаны частью исторического наследия городского значения.

Проект предусматривает обновление фасадов, реконструкцию атриума между зданиями, восстановление витражей на боковых сторонах и ремонт наружной галереи.

Таким образом, старая архитектура будет сохранена с учетом современных требований.

Еще одной значимой частью проекта станет расширение подвальных помещений: их планируют сделать глубже и отвести под торговые площади.

В центральной части прохода между подвалом и первым уровнем появятся лестницы и эскалаторы. Торговые пространства разместятся на всех этажах зданий.

Ранее стало известно, что 73 владельца помещений получили предписание выполнить ремонт корпуса Апраксина двора.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
