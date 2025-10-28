Городовой / Общество / Прокуратура взялась за исторический дом на 2‑й Советской: требует навести порядок
Прокуратура взялась за исторический дом на 2‑й Советской: требует навести порядок

Опубликовано: 28 октября 2025 12:17
Прокуратура Санкт-Петербурга направила предписание о необходимости провести ремонтные работы в «Здании мужской больницы».

В Центральном районе Санкт-Петербурга выявлены недочёты в сохранении исторического здания, которому необходимы ремонтные работы. Об этом сообщили в надзорных органах, подчеркнув, что владельцам здания выдано указание устранить обнаруженные недостатки.

Речь идёт о памятнике регионального значения, известном как «Здание мужской больницы», который находится на 2-й Советской улице.

Объект предоставлен научно-исследовательскому институту для использования по оперативному управлению. В результате проверки установлено, что за зданием не осуществляется должный уход.

На фасаде памятника заметны дефекты, а цоколь порос сорной травой. Кроме того, учреждение не согласовало необходимые работы по ремонту и реставрации с профильным комитетом по охране памятников.

Со стороны прокурора района было направлено официальное представление, в котором содержится требование устранить все выявленные нарушения.

Ранее стала известна информация о предстоящих реставрационных работах в Музее политической истории в Петербурге. В городе продолжается работа по сохранению значимых культурных объектов.

Юлия Аликова
Общество
