Осторожно, завораживает: Лензоопарк показал, как южноамериканский грызун Оливер хрустит орехами

Опубликовано: 28 октября 2025 14:22
Агути по кличке Оливер из Лензоопарка порадовал посетителей, показав ловкость при разгрызании орехов.

В Ленинградском зоопарке грызун по имени Оливер привлёк внимание посетителей необычным образом.

На видео, выложенном администрацией учреждения в социальной сети, животное громко грыз орехи, отчётливо слышен был хруст. Оливер с аппетитом ел фундук, аккуратно зажимая его в лапах и постепенно раскусывая.

Агути — так называется вид, к которому принадлежит Оливер, встречается преимущественно в тропиках и саваннах Южной и Центральной Америки.

Эти животные также известны среди специалистов под неофициальным названием «южноамериканский золотистый заяц». По родству они ближе всего к морским свинкам, но отличаются более вытянутыми конечностями.

Ранее в том же зоопарке белая медведица по кличке Хаарчаана получила необычный подарок — огромную тыкву весом 70 килограммов.

Этот овощ был выращен в Ботаническом саду Петра Великого и специально отправлен к северному хищнику. Тыква сразу оказалась в бассейне с медведицей.

Автор:
Юлия Аликова
