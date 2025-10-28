Осторожно, завораживает: Лензоопарк показал, как южноамериканский грызун Оливер хрустит орехами

В Ленинградском зоопарке грызун по имени Оливер привлёк внимание посетителей необычным образом.
На видео, выложенном администрацией учреждения в социальной сети, животное громко грыз орехи, отчётливо слышен был хруст. Оливер с аппетитом ел фундук, аккуратно зажимая его в лапах и постепенно раскусывая.
Агути — так называется вид, к которому принадлежит Оливер, встречается преимущественно в тропиках и саваннах Южной и Центральной Америки.
Эти животные также известны среди специалистов под неофициальным названием «южноамериканский золотистый заяц». По родству они ближе всего к морским свинкам, но отличаются более вытянутыми конечностями.
Ранее в том же зоопарке белая медведица по кличке Хаарчаана получила необычный подарок — огромную тыкву весом 70 килограммов.
Этот овощ был выращен в Ботаническом саду Петра Великого и специально отправлен к северному хищнику. Тыква сразу оказалась в бассейне с медведицей.