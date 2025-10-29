В Петербурге до революции самыми нищими считались «Ваньки»: а ведь они работали больше других

Их существование в имперской столице было далеким от блеска парадных экипажей.

Вопреки романтизированному образу ямщиков XIX века, многие извозчики, особенно представители низшего сословия — «ваньки» — жили на грани нищеты, работая по 16-18 часов в сутки.

Кто такие «Ваньки»? От крепостных до арендаторов

«Ваньками» называли извозчиков, управлявших одноконными экипажами. Чаще всего это были выходцы из деревень, ищущие заработок в столице. До отмены крепостного права они работали на помещиков, отдавая им большую часть выручки.

После 1861 года мало что изменилось: они зависели от владельцев лошадей или арендовали экипаж за неподъемные суммы.

Хотя дневные тарифы за 15 минут поездки составляли 20 копеек (ночью — 30), большая часть этих денег уходила на аренду, взятки городовым и штрафы.

В итоге, многие «ваньки» не зарабатывали, а лишь копили долги.

Лиговка — городская окраина ямщиков: Жизнь вдали от парадного блеска

Извозчики селились в районе Лиговки — «городской окраине», далекой от парадного блеска Петербурга.

Здесь преобладали деревянные дома с конюшнями, а условия жизни были «откровенно тяжелыми»: отсутствовали водопровод и канализация, дворы были неухоженными.

Самые бедные ютились в съемных каморках, подвалах, а самые бедные — просто на сеновалах.

«Ваньки» редко работали на себя, чаще их нанимали хозяева, владевшие десятками экипажей и забирающие часть выручки. Поездка с «ванькой» стоила от 30 до 70 копеек, что сравнимо со стоимостью килограмма свинины.

Услугами таких извозчиков пользовались в основном небогатые горожане, слуги и приезжие.

Классовое разделение: От «живейных» до «лихачей»

Выше по иерархии находились «живейные» извозчики, владевшие собственными лошадьми и экипажами. Они брали одного-двух пассажиров и пользовались услугами чиновников среднего ранга и торговцев.

Стоимость их услуг составляла около полутора рублей за поездку.

На вершине стояли «лихачи» — владельцы экипажей с двумя и более лошадьми. Щегольские кафтаны, ухоженные лошади, экипажи с газовыми фонарями — их отличали престиж и роскошь.

Они могли позволить себе выбирать клиентов и брать до трех рублей за поездку, завышая цены для обеспеченных пассажиров, особенно при женщинах.

Таким образом, «ваньки» оставались самой низкооплачиваемой и бесправной категорией извозчиков, став символом бедности и беспросветной жизни петербургских низов в городе, где роскошь была доступна далеко не всем.