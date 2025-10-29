На прилавках петербургских «Перекрестков» — новые мандарины: как есть Халлабон﻿, чтобы не разочароваться

Выглядят сладкими, но на вкус с кислинкой.

Мандарины «Халлабон», появившиеся на прилавках петербургских «Перекрёстков», — это не просто очередной фрукт.

Их высокая цена (329 рублей за килограмм вместо обычных 170–200) и споры вокруг вкуса между японцами и корейцами делают их объектом повышенного интереса.

Это дорогостоящий цитрус с характером, чья история уходит корнями в глубокое селекционное искусство.

Японская одержимость цитрусами: От импорта к идеальному сорту

Японцы, известные своей любовью к цитрусовым, не случайно стали главными фанатами мандаринов. В условиях островного климата, не всегда благоприятного для выращивания сладких плодов, импортные фрукты были доступны лишь избранным.

Это подтолкнуло японцев к активной селекции, стремлению создать идеальный мандарин — без косточек и максимально сладкий.

«Декапон»: Кислое начало и сладкое продолжение

Первым результатом японских усилий стал сорт «декапон». Он был лишен косточек, но отличался высокой кислотностью, сравнимой со вкусом лимона.

Решение проблемы нашлось случайно: заворачивая цитрусы в черный пакет и помещая их в прохладное место (например, в овощной ящик холодильника) на 20 дней, можно было значительно снизить кислотность.

Этот хитроумный метод превращал фрукт в невероятно сладкий и легкий в очистке.

Корейский след: Как гора Халласан подарила миру Халлабон

История приобретает новый поворот, когда в дело вступают корейцы. Заметив отсутствие отдельного номера сельхозкультуры для «декапона», корейские фермеры в 1990 году высадили саженцы на склонах горы Халласан на острове Чеджудо.

Благоприятный местный климат сделал плоды еще слаще. Корейцы назвали этот сорт «Халлабон», в честь местной богини.

С тех пор Халлабон начал свое путешествие за пределы Кореи, покоряя сердца и кошельки в США, где один фрукт стоит от 50 центов до 1 доллара.

Вывод для покупателя: Секрет вкусного Халлабона

Если петербуржцам повезет, и на прилавках «Перекрёстка» окажутся Халлабоны, стоит вспомнить японский метод. Мандарины стоит завернуть в черный пакет, поместить в холодильник на пару дней (идеально — на 20), чтобы они стали слаще и легче чистились.

Этот простой, но действенный способ позволит насладиться всеми достоинствами этого уникального цитрусового гибрида.