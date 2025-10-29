Городовой / Общество / Сколько стоит Басков под ёлкой: раскрыты его гонорары к Новому году
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Почему «СПб»﻿ стало сокращенным названием Санкт-Петербурга при всего двух заглавных буквах Город
Грядёт большое обновление Апраксина двора: два корпуса обновят, появится общий атриум Общество
Почему кассиры в «Пятерочках»﻿ внезапно уходят с места, забывая про очередь из клиентов Общество
Сначала запрещали — теперь разрешают: где подвох в новом законе об отелях Общество
Оказывается, в петербургской «Ласточке» намеренно пропущены некоторые номера сидений Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Достопримечательности Продукты питания Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Сколько стоит Басков под ёлкой: раскрыты его гонорары к Новому году

Опубликовано: 29 октября 2025 10:30
Сколько стоит Басков под ёлкой: раскрыты его гонорары к Новому году
Сколько стоит Басков под ёлкой: раскрыты его гонорары к Новому году
Global Look Press / Pavel Kashaev

Накануне Федеральная налоговая служба объявляла о задолженности народного артиста на сумму свыше одного миллиона рублей.

Сергей Дворцов рассказал в интервью изданию «Абзац», что Николай Басков получает за участие в частных мероприятиях от 4 до 5 миллионов рублей.

В декабре, когда возрастает спрос на выступления, сумма гонорара увеличивается примерно до 10 миллионов рублей за одно выступление.

Аппетиты у певца большие, а вот требования в райдере довольно скромные. Для комфорта на площадке Басков указывает только наличие горячей и холодной воды в душе. Дополнительно он просит предоставить водителя, который не вступает в разговоры, крепкий кофе и затемненные шторы в гостинице.

В настоящее время исполнитель работает над строительством нового дома, который будет включать минимум семь спален. Значительную часть доходов он направляет на возведение этого здания.

Недавно налоговая служба сообщила, что у народного артиста имеется задолженность по налогам, превышающая 1 миллион рублей.

Ранее стало известно, что Басков выступил в банкетном зале «Летний Дворец» в Петергофе на свадьбе Адлана Закриева.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью