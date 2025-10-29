Сколько стоит Басков под ёлкой: раскрыты его гонорары к Новому году

Сергей Дворцов рассказал в интервью изданию «Абзац», что Николай Басков получает за участие в частных мероприятиях от 4 до 5 миллионов рублей.
В декабре, когда возрастает спрос на выступления, сумма гонорара увеличивается примерно до 10 миллионов рублей за одно выступление.
Аппетиты у певца большие, а вот требования в райдере довольно скромные. Для комфорта на площадке Басков указывает только наличие горячей и холодной воды в душе. Дополнительно он просит предоставить водителя, который не вступает в разговоры, крепкий кофе и затемненные шторы в гостинице.
В настоящее время исполнитель работает над строительством нового дома, который будет включать минимум семь спален. Значительную часть доходов он направляет на возведение этого здания.
Недавно налоговая служба сообщила, что у народного артиста имеется задолженность по налогам, превышающая 1 миллион рублей.
Ранее стало известно, что Басков выступил в банкетном зале «Летний Дворец» в Петергофе на свадьбе Адлана Закриева.