Сколько стоит память империи? Личный фотоальбом императрицы Александры Фёдоровны ушёл с молотка за 13 млн рублей

На аукционе экземпляр "Советской азбуки" Владимира Маяковского, изданный в 1919 году, был продан за 5 миллионов рублей.

Аукционный дом «Литфонд» провёл торги в честь десятилетнего юбилея в двух городах — Москве и Санкт-Петербурге.

По данным организаторов, один из основных лотов, личный фотоальбом Александры Фёдоровны, ушёл с торгов за 13 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Этот альбом единственный среди известных собраний императорской семьи, который не попал в государственный архив России.

Также среди наиболее ценных предметов оказалась работа Роберта Фалька «Портрет сына» из 1930-х годов. Картина ушла новому владельцу за 11 миллионов, хотя изначально стоимость оценивалась в 8 миллионов рублей.

В Санкт-Петербурге участвовали и редкие книжные издания, которые ранее не предлагались на подобных мероприятиях. Например, труд Семёна Полоцкого 1926 года «Корабли любого рода от бревна до парохода» продали за 1,1 миллиона рублей.

Альбом гравюр Эдварда Орма «Картины Санкт-Петербурга», датируемый 1815 годом, приобрели за 1,5 миллиона.

Московские торги были отмечены продажей книжных раритетов, среди которых выделялась «Советская азбука» Владимира Маяковского 1919 года выпуска. Книга была куплена за 5 миллионов рублей.

Второе по стоимости место занял пятитомник Михаила Чулкова «Юридический словарь» XVIII века, за который выручили 3 миллиона.

В ходе юбилейных мероприятий нашли покупателей и другие знаменательные объекты. Коллаж автора Александра Родченко «Дирижабль, два самолёта и корабль» 1923 года, как и ваза Императорского фарфорового завода «Пойнтеры» 1909 года, были реализованы по одинаковой цене — 2,4 миллиона рублей за каждый лот.

Первый выпуск романа «Евгений Онегин» 1833 года оценили в 2,2 миллиона.

Также были проданы фигурка балерины Галины Улановой 1963 года за 1,9 миллиона и редкое издание «Путешествие по разным провинциям Российской империи» Петра Палласа за 1,1 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что альбом последней императрицы России оценили в 10 миллионов рублей. В целом, большинство музейных ценностей, выставленных на юбилейные торги, нашли новых владельцев и установили заметные ценовые рекорды.