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Рок-н-ролл на берегах Невы: куда отправиться по следам Виктора Цоя в Петербурге

Опубликовано: 28 июля 2025 11:31
места Цоя
Рок-н-ролл на берегах Невы: куда отправиться по следам Виктора Цоя в Петербурге
globallookpress/Zamir Usmanov

Город белых ночей и гитарных аккордов лидера группы «Кино».

Петербург — многогранный город, где переплелись история, культура и искусство.

Среди его многочисленных граней особое место занимает рок-музыка.

Имя Виктора Цоя и группы «Кино» неразрывно связано с Ленинградом — городом, где родился и творил музыкант.

О петербургских местах, связанных с именем Цоя, рассказал продюсер и музыкальный эксперт Дмитрий Мильков на канале "Лахта Центр".

«Как всякий великий город, Петербург многогранен… Среди прочего Петербург если и не родина русского рока и не русская рок-столица, то уж точно один из главных российских рок-городов», — отмечает эксперт.

Детство и юность в Московском районе

Виктор Цой родился 21 июня 1962 года в Ленинграде, в Московском районе.

Здесь прошли его детство и юность: роддом № 9 на Кузнецовской улице, школы № 362, 378 и 47, дома № 193, 76, 17 и 190 на Московском проспекте, улице Космонавтов и Пулковской улице.

Гуляя по Московскому парку Победы, можно пройти по тем же аллеям, что и Виктор Цой.

Учеба и увлечение музыкой

В 1974 году Цой поступил в Ленинградское художественное училище имени Серова, но был отчислен за неуспеваемость.

Затем он учился в СГПТУ № 61 на резчика по дереву.

С конца 70-х начинается его увлечение музыкой.

Ленинградский рок-клуб

В январе 1982 года Виктор Цой становится членом Ленинградского рок-клуба, располагавшегося на улице Рубинштейна, 13.

Исторический центр Ленинграда становится сценой для его творчества.

Рядом с рок-клубом находилось кафе «Сайгон», а в скверике у кафе «Эльф» Цой играл на гитаре.

На Петроградской стороне, в котельной «Камчатка» (улица Блохина, 5), Цой работал кочегаром.

«На Петроградской стороне в котельной, в доме № 5 на улице Блохина (знаменитая «Камчатка»), Цой работал кочегаром. Здесь же проходили неофициальные концерты, а режиссер Рашид Нугманов снимал короткометражку «Йя-Хха», готовились многие сцены фильма «Рок»», — рассказывает Дмитрий Мильков.

Память о Цое

Виктор Цой трагически погиб в августе 1990 года и похоронен на Богословском кладбище.

Впоследствии в Петербурге появились сквер Виктора Цоя и памятник музыканту.

Ленинград — Петербург навсегда останется главным городом для всех, кто любит творчество Виктора Цоя.

Автор:
Ксения Пронина
Город
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