«Матрица» не случилась бы: какую роль сыграл Виктор Цой в формировании киберпанка
«Матрица» не случилась бы: какую роль сыграл Виктор Цой в формировании киберпанка

Опубликовано: 1 октября 2025 18:30
Виктор Цой
globallookpress/ Belkin Alexey

Уильям Гибсон, один из родоначальников жанра киберпанк, сделал неожиданное признание.

Уильям Гибсон поделился откровением в соцсети, что именно Виктор Цой оказал на него огромное влияние.

«Хотя многие мои читатели, скорее всего, никогда о нем даже не слышали», — отметил он.

От «Кино» к «Матрице»

Как пишет "Вечерняя Москва", творчество Виктора Цоя оказалось созвучно видению Гибсона.

Его трилогия «Киберпространство», а в частности роман «Нейромант», заложили фундамент киберпанка, вдохновив такие культовые произведения, как «Матрица», «Призрак в доспехах» и игру Cyberpunk 2077.

«Секретных материалов», возможно, тоже не было бы. Гибсон был со-сценаристом в сериале.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
