«Матрица» не случилась бы: какую роль сыграл Виктор Цой в формировании киберпанка

Уильям Гибсон поделился откровением в соцсети, что именно Виктор Цой оказал на него огромное влияние.
«Хотя многие мои читатели, скорее всего, никогда о нем даже не слышали», — отметил он.
От «Кино» к «Матрице»
Как пишет "Вечерняя Москва", творчество Виктора Цоя оказалось созвучно видению Гибсона.
Его трилогия «Киберпространство», а в частности роман «Нейромант», заложили фундамент киберпанка, вдохновив такие культовые произведения, как «Матрица», «Призрак в доспехах» и игру Cyberpunk 2077.
«Секретных материалов», возможно, тоже не было бы. Гибсон был со-сценаристом в сериале.